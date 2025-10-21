Normalistas marchan a tres años de la muerte de Beatriz N., estudiante fallecida tras represión policial

Este lunes, estudiantes de la Normal Rural “Benito Juárez” realizaron una marcha para conmemorar el tercer aniversario del fallecimiento de su compañera Beatriz N., quien murió en 2022 tras un operativo policial. La movilización partió de las instalaciones del plantel en Panotla y tuvo su primera parada en la zona conocida como El Trébol, donde realizaron un pronunciamiento público antes de avanzar hacia la Plaza Juárez, frente al Palacio Legislativo.

Las estudiantes recordaron que el 20 de octubre de 2022 fueron reprimidas por fuerzas estatales luego de semanas de haber entregado un pliego petitorio en el que exigían la destitución del cuadro directivo por presuntos desvíos de recursos. En aquella ocasión, denunciaron, la protesta era pacífica, pero fueron agredidas con gases lacrimógenos.

Durante la marcha una de las normalistas señaló: “Se llegó al deceso de una compañera. Sin embargo, esto no se hubiera realizado, este hecho no hubiera ocurrido si tan solo hubieran atendido aquella mesa negociadora”, y enfatizó que la falta de diálogo provocó una tragedia irreversible.

Beatriz, de entonces 21 años, sufrió muerte cerebral por lesiones ocasionadas durante la intervención policial. Fue trasladada al Hospital General número uno del IMSS, donde falleció días después, por lo que cada año conmemoran el hecho.

La marcha estuvo acompañada por delegaciones de escuelas rurales de Puebla, Chiapas y Guerrero, quienes se sumaron en solidaridad con las estudiantes de Panotla.

Las manifestantes reiteraron que su exigencia de 2022 respondía a presuntos actos de corrupción dentro de la Normal. “Lo único que se le pedía era aquella minuta de la cual se le estaba pidiendo el cambio de directivos, el cambio de cuadro directivo, debido a que estos estaban haciendo un desvío de recursos”, expresaron.

De acuerdo con las estudiantes, los recursos destinados a infraestructura, alimentación y desarrollo académico no estaban siendo aplicados correctamente, lo que afectaba directamente su formación como futuras maestras rurales, cuyo objetivo es llevar educación a comunidades marginadas.

En su discurso, enfatizaron el carácter social de las normales rurales. “Estas normales se crearon con el único fin de albergar a los que son hijos de campesinos, proletariados, de obreros, de aquellas personas que no cuentan con los recursos necesarios”, subrayaron, remarcando que su lucha es por el derecho a la educación pública y digna.

Las participantes acusaron que el gobierno estatal ignoró sus demandas y respondió con violencia, hecho que, aseguraron, no olvidarán. “Salimos a las calles a manifestarnos de manera pacífica, se sabe perfectamente que los normalistas lo único que tienen como alma es su voz. Es la única forma de ser escuchados”, expresaron durante el mitin.

También, denunciaron que durante los hechos de 2022 hubo estudiantes detenidos y trasladados a instalaciones no oficiales para ser interrogados, lo que calificaron como represión psicológica y física. “Esta no es una fecha de festejo, es una fecha para repudiar al gobierno, para hacerle saber que nuestra voz está presente”, afirmaron frente al Palacio Legislativo.

Las normalistas señalaron que continuarán movilizándose cada año para exigir justicia por Beatriz y garantizar que hechos como estos no se repitan. Dijeron que no buscan confrontación, sino el respeto a sus derechos como estudiantes.

Finalmente, reiteraron que su lucha tiene un sentido pedagógico y social. “Lo único que se busca es el progreso en las normales, para que estas mismas puedan superarse y llevar la educación a los lugares más recónditos”, concluyeron, advirtiendo que seguirán “en pie de lucha” hasta que sus demandas sean atendidas.