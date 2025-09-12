Normalistas de Panotla marchan para solicitar atención a su pliego petitorio

Cientos de estudiantes normalistas arribaron este viernes al mediodía a la zona de El Trébol, en los límites entre Tlaxcala y Totolac, para realizar un mitin político tras marchar desde la Normal Rural “Benito Juárez” de Panotla. Con consignas, mantas y bajo la lluvia intermitente, advirtieron que no se retirarán del sitio hasta que Homero Meneses Hernández, titular de la SEPE-USET, acepte un punto de su pliego petitorio. Posteriormente, caminaron hacia las instalaciones de la secretaría.

“Justamente estamos aquí y no nos vamos a mover de aquí hasta que el punto sea aceptado. Porque nos comentan las compañeras que el doctor Homero Meneses les está poniendo trabas”, expresó una de las voceras.

Los normalistas recordaron que cada 12 de septiembre realizan una marcha pacífica para entregar sus demandas, que abarcan aspectos educativos, económicos, de infraestructura y alimentación. “Cada año nos reunimos para exigir aquellos puntos minutados en el pliego petitorio de la Escuela Normal Rural Licenciada Benito Juárez de Panotla. Hace unas horas nuestras representantes hicieron la entrega formal”, enfatizaron.

El mitin político fue acompañado por contingentes de estudiantes provenientes de Aguascalientes, Morelos, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Campeche, Chiapas y Michoacán, quienes mostraron solidaridad a la causa de las normalistas de Panotla. Los asistentes señalaron que las trabas que pone la autoridad afectan no solo a Tlaxcala, sino a todo el sistema de normales rurales del país.

“Trabas que no son a favor de la Normal Rural, porque si bien sabemos, una normal rural es para hijos de padres campesinos. La institución nos enseña a trabajar y lo único que pedimos es un poco de lo mucho que nos da nuestra querida escuela”, sostuvo otra normalista en su intervención.

En su posicionamiento, las y los estudiantes subrayaron que su movimiento es legítimo y respaldado por el artículo tercero constitucional que garantiza el derecho a la educación. “¿Y cómo es posible que el doctor Homero Meneses y todos los encargados de la secretaría estén poniendo obstáculos? No nos vamos a mover de aquí hasta que avance el pliego petitorio”, sentenciaron.

Desde las 10:00 horas una comisión estudiantil acudió a las instalaciones de la SEPE-USET, y hasta el momento han colocado un vehículo en la entrada como muestra de protesta. El resto del contingente se mantiene en El Trébol.

El pliego petitorio entregado este año incluye, entre otros puntos, la ampliación de matrícula, incremento en las raciones de alimentos, mejoras a dormitorios y aulas, así como el respeto a la organización interna de las estudiantes. Sin embargo, denunciaron que la mesa de diálogo no ha avanzado lo suficiente.

“En este momento nuestros representantes se encuentran en pausa, porque no avanza un punto importante. Y no nos vamos a mover de aquí a menos que tengamos una respuesta favorable”, dijeron al micrófono.

Las y los normalistas insistieron en que no buscan privilegios, sino condiciones dignas para su formación como futuros docentes que llevarán educación a las comunidades más marginadas del país. “Es importante mencionar que no queremos molestar; sabemos que cada año nos critican, pero seguiremos alzando la voz porque para eso nos formamos en una normal rural”, añadieron.

Con frases como “nos quisieron enterrar, pero no sabían que éramos semillas”, las estudiantes reafirmaron que la lucha por la educación rural se mantiene viva.