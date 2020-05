En el regreso a la “normalidad” deberán reforzarse medidas contra el Covid-19: Sesa

El próximo 1 de junio concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia implementada contra la pandemia del Covid-19, sin embargo, esto no implica que la población tlaxcalteca relaje las medidas de distanciamiento social y de higiene, sino deberá redoblarlas para evitar mayores contagios del patógeno, advirtió el titular de la Secretaría de Salud (Sesa), René Lima Morales.

En este sentido, adelantó que el Consejo Estatal de Salud, que encabeza el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, llevará a cabo una sesión el próximo viernes para establecer los criterios que se seguirán en la entidad para el reinicio gradual de las actividades sociales y productivas.

Si bien observó que en Tlaxcala respetará el semáforo planteado por el gobierno federal para la reactivación de los sectores, se diseñarán lineamientos estatales para que Tlaxcala sin descuidar la salud de los pobladores se reactive la economía local.

En tanto, informó que actualmente se aplican entre 45 y 60 pruebas por día para diagnosticar contagios de Covid-19, y se prevé incrementar la cantidad entre 20 y 25 por ciento, aunque ello depende de la demanda del servicio o de la solicitud de atención médica por problemas respiratorios que se presenten en la entidad.

Refirió que desde que inició la contingencia sanitaria en Tlaxcala, a finales de marzo pasado, se han aplicado más de 3 mil diagnósticos por coronavirus, y actualmente se cuenta con una dotación de mil pruebas y se tiene previsto adquirir 2 mil reactivos más en los próximos días para atender la demanda.

Lima Morales expuso lo anterior en rueda de prensa celebrada este miércoles para informar el comportamiento de la Fase 3 de la pandemia del Covid-19 en la entidad, y para adelantar algunas medidas que tendrá que cumplir la población a partir del próximo lunes, cuando concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Hasta el pasado martes, la entidad presentaba 845 contagios acumulados, 153 defunciones por Covid-19 y 273 recuperados de la enfermedad. Además, 439 del total de pacientes son activos y de ellos solo está internado menos del 10 por ciento por la gravedad de su estado de salud, el resto se recupera en su domicilio y sólo hay 15 personas internadas en un hospital intubadas.

De los decesos, señaló que la mayor parte estuvo asociado a enfermedades como la diabetes, hipertensión y la obesidad, esta última, dijo, “es una de las más complejas, tal vez es la que menos duele, la que menos problemas aparentemente nos genera de forma aguda, pero es la que nos da más complicaciones a futuro. Nos condiciona diabetes, nos condiciona hipertensión y, evidentemente, nos condiciona Covid-19”.

En este tenor, Lima Morales resaltó que no todas las personas diabéticas que adquieren el coronavirus fallecen, sino aquellas que no tienen un control de su enfermedad, de ahí que exhortó a quienes padecen males crónico-degenerativos a que cumplan sus tratamientos al pie de la letra o acudan a los centros de salud para que se les medique.

El titular de la Sesa también destacó que Tlaxcala es uno de los estados con menor porcentaje de decesos y pacientes hospitalizados por Covid-19, como resultado del trabajo que realizan las brigadas “Cuídate” para dar seguimiento y atención a los pacientes contagiados y a quienes padecen diabetes, hipertensión y obesidad.

Sobre este último problema de salud pública, anunció que el gobierno del estado pondrá en marcha una estrategia de atención. “La obesidad va ser un programa que vamos a estar atendiendo para que tengamos toda una inercia y una dinámica para bajar de peso, o para el mejor control de peso de la población”.

Otra medida que ha evitado más muertes por el patógeno, indicó es la distribución por parte de las brigadas “Cuídate” de un medicamento enfocado a regular la respuesta inflamatoria que provoca el virus entre los pacientes.

“No son antiinflamatorios convencionales, sino medicamentos que por sus características y combinado no tienen grandes efectos adversos y su uso, costo-beneficio-riesgo ha demostrado ser mejor que no dar nada, y que ha conseguido que muchas personas con síntomas muy importantes de Covid-19 no estén ingresando a los hospitales. Esta es una estrategia que se maneja en el estado de Tlaxcala y es una forma que tenemos para confirmar, demostrar y justificar el por qué no tenemos tanto paciente internado en este momento”, sostuvo.

De acuerdo con el funcionario, el sistema de salud estatal tiene la capacidad suficiente de atención a los pacientes que requieran ser hospitalizados, pues “hasta hace unas dos semanas había una capacidad hospitalaria de 20 camas para ventilador y al día de hoy hemos crecido al 100 por ciento de capacidad hospitalaria con ventiladores”.

Lima Morales aseguró que el personal de los hospitales tendrá los equipos de protección suficientes y de buena calidad para atender a los pacientes, como lo ha solicitado la sección XXVII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntssa).

Informó que actualmente se aplica un promedio de entre 45 y 60 pruebas por día, pero a cantidad fluctúa porque ha habido búsqueda de brotes, pues “con una persona positiva se han tenido que tomar hasta 50 muestras. Tenemos esa capacidad de reacción”.

Adelantó que analiza la posibilidad de incrementar el número de pruebas en un 20 o 25 por ciento, “pero depende mucho de la demanda de servicio o de la solicitud de problema respiratorio, va en ese tenor muchas veces y como tenemos un alto flujo de personas y número elevado de contagios, también vamos a estar haciendo un gran número de pruebas, tenemos disponibles mil y vamos a buscar tener 2 mil más”.

Lima Morales aseguró que más del 70 por ciento de las pruebas que se han aplicado fue compra estatal.

Respecto de la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia el próximo 1 de junio, asentó que no significa que la pandemia por el Covid-19 ya terminó, pues en tanto no exista una cura efectiva o una vacuna preventiva la población tendrá que acostumbrarse a mantener los cuidados para no ser contagiados, sobre todo el lavado de manos.

“Este mensaje tiene que ser muy claro, el 1 de junio no es regresar a la normalidad, sino que solamente termina una estrategia de salud, que se llama Sana Distancia, no significa: vamos a regresar todos a las actividades normales. Ese es el mensaje que quiero que quede muy claro”.

Sobre todo porque recordó que Tlaxcala se encuentra ubicada en la región centro del país que es donde se concentra la mayor incidencia de contagios, de pacientes activos a la enfermedad y de sospechosos de contagios.

Ante ello, “tenemos que ir examinando poco a poco y muy gradualmente, qué tanto regresamos a la normalidad. Inicialmente, podemos decir qué actividades son importantes: clases, y no se van a reactivar el 1 de junio, entonces eso no es regresar a la normalidad.

“Solamente se termina un programa de una estrategia, que es la Sana Distancia, y dentro de ese programa no significa que las medidas de distanciamiento social y de higiene tengan que vulnerarse, al contrario tienen que intensificarse porque de lo contrario va haber muchos más enfermos, entonces, lo que nosotros llamamos aplanamiento de la curva no va a ser así, van haber muchos más brotes y muchos más enfermos”, insistió.

Lima Morales aseguró que existe coordinación con el Consejo Nacional de Salud, pero la estrategia que se aplica en la entidad contra la pandemia del coronavirus fue diseñada por el Consejo Estatal de Salud y que tiene como principal objetivo, la protección de la población tlaxcalteca como inicio.