El 5 de febrero de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de las personas servidoras públicas del gobierno federal, respondiendo a los compromisos internacionales asumidos y ratificados por el Estado mexicano en materia de combate a la corrupción, para garantizar la integridad en el servicio público.

El artículo 6 establece que la ética pública se rige por la aplicación de los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; además en el Capítulo III denominado “De los compromisos con el servicio público”, vale la pena destacar que las personas servidoras públicas deben brindar un trato igualitario, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la institucionalización de la perspectiva de género, emplear un lenguaje incluyente y observar un comportamiento digno y evitar toda conducta que constituya una violación a los derechos humanos.

Este código sirve como referencia para exigir a toda persona que labora en el servicio público, no sólo del gobierno federal sino también de los estatales y municipales, un comportamiento ético y la consecuente sanción cuando incurran en casos tan despreciables como el suscitado en Puerto Vallarta, Jalisco, donde Luis Alonso N., jefe de Recursos Humanos de la Dirección de Seguridad Ciudadana en esa demarcación, fue detenido después de ser encontrado dentro de su vehículo con una niña de 10 años de edad desnuda y que no fue inculpado porque el juez Jorge Luis Solís Arana le favoreció al no dictar el auto de no vinculación por corrupción de menores, aduciendo que la niña ni sintió placer.

#NoEsPlacerEsViolencia y es de alta prioridad que desde el ejercicio del servicio público se rompan todas las alianzas del machismo que brindan impunidad a depredadores sexuales y propician la normalización de la violencia contra niñas y mujeres; que revictimizan a las víctimas y les niegan justicia. En Tlaxcala, es necesario arrancar los pactos de impunidad que, desde la procuración e impartición de justicia sin perspectiva de género, dejan libres a tratantes confesos o no logran que regresen a casa niñas como Karla Romero Tezmol. La pregunta es: ¿hay sanción tangible para las y los servidores públicos que, por negligencia, acción u omisión, han permitido semejantes infamias?