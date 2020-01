No soy un ladrón; el juicio político es promovido por gente corrupta: Jorge Sánchez

El presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso aseguró que no es ningún ladrón, pues su proceder al frente del ayuntamiento ha sido con apego a la legalidad y dando resultados, por lo que se consideró un perseguido político y que su demanda de destitución no procederá.

Entrevistado al término de la comparecencia que sostuvo en el Congreso local para desahogar el proceso de juicio político en su contra instaurado por una comisión especial, el alcalde priista aseguró que no tiene nada de qué avergonzarse en el desempeño de sus funciones, pues aseguró que ha trabajado en beneficio de Huamantla.

“No me da pena porque no tengo nada para sentirme culpable de los hechos que se me imputan, por el contrario, me da la oportunidad de demostrar a la ciudadanía que he actuado con apego a la legalidad”, dijo.

Es más, aseguró que de acuerdo con el expediente que existe en su contra, cada una de las imputaciones presentadas “son perfectamente solventables para reunir las pruebas necesarias y desvirtuar los hechos. Le daremos el seguimiento, soy respetuoso de la ley y de los diputados para llegar a buen término y se demuestre que soy inocente. Tengo confianza que las observaciones quedarán en ceros”.

De paso, el edil negó que existan denuncias penales en su contra, en especial una carpeta de investigación iniciada por la reprobación de la cuenta pública de 2017, la cual enfrenta malversación de fondos por cerca de 17 millones de pesos,

“Estoy seguro que todas las pruebas que estaremos presentando, a través de mi defensor, serán suficientes para desvirtuar los hechos y, sobre todo, establecer que son mentiras en mi contra y es una situación personal de los denunciantes, quizá albergado por otras personas… Se ha presentado la solventación de la cuenta ante el OFS y he hecho lo necesario para demostrar que las observaciones que se hicieron en ese momento de alguna manera si se contaba con toda la información suficiente y justificativa… estamos en el proceso, algunas ya fueron aceptadas como solventadas”, abundó.

–¿Se siente perseguido políticamente?–, se le inquirió.

–Sí. Siento una persecución política, pero la verdad es un tema que muchas veces la gente busca un beneficio personal a raíz de atropellar a los demás, y no es la forma de llegar a los cargos públicos.

“Creo que en este tema hay mucha gente que no ha dado la cara, no voy a presentar denuncias en contra de ningún diputado, pero en todo momento actuaré en consecuencia, porque a nadie nos gusta que nos ataquen, mientan y nos acusen de cosas falsas, a mí me han acusado de ladrón y no soy ningún ladrón”, subrayó.

Y aunque no dio nombres, sostuvo que en la demanda de juicio político hay intereses y personajes que en algún momento participaron en su gobierno, pero que fueron despedidos por actos de corrupción.

“Muchas de las personas que se han quedado afuera de la administración, ha sido gente corrupta, porque cree que los puestos públicos son para enriquecerse. Cuando uno no les permite a esas personas que lleguen a robar, se convierten en detractores y están detrás de situaciones como la que estamos viviendo, en la que no tienen elementos y se dedican a hacer ruido para poder trabajar en contra de uno cuando solo les abrimos las puertas”.

Entre los promoventes de la solicitud de juicio político en su contra se encuentran la ex tesorera de esa Comuna, Gabriela León Palacios; el ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huamantla (Capamh), Sergio Sarmiento Rodríguez y el ex secretario del ayuntamiento, Ponciano Rincón Villagómez, así como su suplente Manuel Flores Macías.

Respecto a las imputaciones que existen en contra de su esposa por presunta malversación de fondos, el munícipe se negó a ahondar en el tema, pues aseguró que “mi esposa no es funcionaria pública, solo tiene un cargo honorífico”.