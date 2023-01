No serán una simulación las “comparecencias” de funcionarios por glosa de informe: Terán

Las “comparecencias” de los funcionarios del gobierno del estado no serán ni una simulación ni días de campo, aseguró el diputado de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local, Rubén Terán Águila, quien consideró que éstas serán la oportunidad para trabajar de manera coordinada en la búsqueda de beneficios para Tlaxcala.

En entrevista colectiva, el congresista enfatizó que existen las condiciones al interior del Poder Legislativo y de parte de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, para que los diputados, con las reuniones que sostengan con funcionarios estatales, “las cuales serán transmitidas”, disipen las dudas que tengan sobre el ejercicio de la función pública durante el pasado año.

Los diputados aprobaron la realización de la glosa del primer informe de gobierno de Cuéllar Cisneros en “reuniones” que se celebrarán en las instalaciones del Congreso del estado, durante el periodo comprendido del próximo 30 de enero al 10 de febrero, las cuales se efectuarán ante las comisiones ordinarias correspondientes.

Son ocho los funcionarios que fueron llamados a estas reuniones, las cuales fueron divididas por ejes rectores de conformidad con el informe y el Plan Estatal de Desarrollo. La primera a efectuarse, pendiente la definición del día y hora de ésta, es la del eje denominado Estado de Derecho y Seguridad, a la que deberán acudir los titulares de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del estado.

La segunda será la del eje denominado Bienestar para todos, en la que participarán los titulares de las secretarías de Salud y de Educación; seguida del eje Desarrollo económico y medio ambiente, con los secretarios de Infraestructura, de Desarrollo Económico, de Turismo y de Impulso Agropecuario.

El morenista se ufanó de este logro con las reuniones y de la disposición de la mandataria por realizar éstas, pues “hoy, los diputados generamos un acuerdo en el que van a existir mesas de trabajo por la glosa del primer informe con respecto a disipar algunas dudas que tengan los legisladores, en la Junta de Coordinación se acordó que fueran en comisiones”.

Sin embargo, Terán Águila atajó que este tipo de reuniones no buscan corregir ni modificar las políticas públicas puestas en marcha por la mandataria, sino buscar puntos de convergencia para “generar algo positivo” a favor de Tlaxcala.

“No se trata de que el Congreso se vea como un ente que pretende corregir las acciones de los secretarios, más bien (sic), estamos para coadyuvar y ver de qué manera podemos hacer un trabajo coordinado que le beneficie al Estado. No habrá posibilidad de que sea una simulación porque, en primera instancia, no se le va a negar el acceso a ningún diputado, no será un día de campo, porque también serán mesas de trabajo que se van a transmitir (en vivo) y esperamos que se genere algo positivo para ambas partes”.