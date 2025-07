No se ha cubierto la necesidad de fertilizante en casi 60 por ciento de la superficie agrícola por retraso en la entrega del programa estatal: CNC

Tulio Larios Aguilar, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), afirmó que debido al retraso en la distribución de fertilizante del programa estatal, pues no lo hay en las bodegas, y a las limitaciones del esquema federal, entre 50 y 60 por ciento de la superficie agrícola no se ha cubierto la necesidad de este insumo.

“Lo he dicho abiertamente, creo que este proyecto de gobierno federal y estatal, en el que el segundo de estos replica al primero, no está dando los resultados que esperamos, el campo sigue abandonado”, expresó el también exdiputado local priísta.

Dijo que a esta situación habría que agregar el caso particular del actual titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal, quien ha implementado “muchas cosas a destiempo”, pues en este momento no hay fertilizante en las bodegas de distribución de este producto.

“No es que lo diga yo, porque luego dicen que soy yo solamente el que hace acusaciones sin fundamento”, pero si se realizara un recorrido en esos espacios donde se guarda este insumo para el campo, “se van a dar cuenta de que no lo hay”, como sucede en la región oriente de la entidad, donde la sede de distribución se encuentra en el municipio de Huamantla.

“Tenemos más de 20 días solicitando fertilizante, como si la milpa esperara a que ellos lo tengan; se supone que hay un proceso y es válido equivocarse un año, dos, pero vamos en el cuarto año (del sexenio) y que no se aprendan los tiempos, los ciclos, y que no se prevengan este tipo de situaciones, es lamentable, es triste y es reprobable”, reprochó.

El programa subsidiado que maneja la SIA, “está mal otra vez, lo digo tajantemente porque así es, no hay fertilizante“, recalcó y comentó que junto con otros campesinos acudió a la bodega de Huamantla, donde constató que se carece de este producto y solamente les han dado como respuesta que sí habrá pronto, pero que pregunten antes “para ver si llega”.

Sin embargo -añadió-, “cuando uno va nos dicen, hubo ayer; eso es mentira, es una forma de evadir, es una forma de no quererse evidenciar, de que no saben, no programan, no diseñan, no prevén” para evitar este tipo de situaciones.

Aunque, reconoció que también existe la posibilidad de ingresar al programa del gobierno federal de fertilizante gratuito, el cual puede solventar “un poquito” la necesidad, “no es suficiente” para cubrir la demanda de los productores tlaxcaltecas, por lo que los agricultores han tenido que empezar a comprar el producto en los negocios particulares.

Apuntó que no se ha cuantificado el porcentaje de agremiados a la Confederación Nacional Campesina que ya han logrado acceder al programa estatal o al federal. Resaltó que tanto uno como otro representan beneficios diferentes, a los cuales se adaptan las personas en función de su condición.

Por ejemplo -indicó-, la Federación solamente da el apoyo para dos hectáreas, no para más, independientemente de cuántas se siembren, y hay quien siembra seis, por lo que le faltan cuatro hectáreas que podría cubrir a través del programa estatal, pero si este se ha retrasado, podemos hablar de un 50 o 60 por ciento de la superficie en la que no se alcanza a cubrir la necesidad de este insumo, de ahí que esta situación se ha analizado con los compañeros.

Subrayó que esta no es una postura con visión política, “no es así”, ya que esta situación se puede verificar que a las bodegas “no ha llegado el fertilizante y donde dicen que se escaseo”, aun cuando la SIA anunció que sería distribuido de manera oportuna para que los campesinos dispusieran de él.

De acuerdo con el calendario que difundió la Secretaría de Impulso Agropecuario en el mes de enero, está marcada la fecha de entrega en tiempo y forma, “pero no hay” porque no se prevé, además de que no se ha transparentado el nombre de las empresas a las que le compra este producto; tan solo “el primer año tuvo un argumento, nos dijo que le engañaron”.

El líder cenecista destacó que el precio actual es el adecuado, “pues como está subsidiado, hay una lógica entre lo que cuesta en el mercado y el descuento de 30 por ciento, el problema -reiteró- es que no hay” en las bodegas.

