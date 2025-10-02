No regresará a gobernar la derecha a este país, asevera director general del Instituto Mexicano de la Juventud

“La derecha de este país no regresará a gobernar nuestra patria, nunca más gobiernos entreguistas al servicio de unos cuantos”, aseveró

Abraham Eugenio Carro Toledo, director general del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

El funcionario federal, originario de esta entidad, participó en el Segundo Encuentro Estatal de Autoridades Jóvenes, convocado por el Instituto Tlaxcalteca de la Juventud (ITJ), dirigido por Lucero Morales Tzompa, hija del diputado local Vicente Morales.

En este evento, al que asistió la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, compartió foro con Josefina Rodríguez Zamora, también tlaxcalteca e integrante del gabinete de la presidenta de México Claudia Sheunbaum Pardo, en la titularidad de la Secretaría de Turismo (Secture).

En su turno, Carro Toledo dijo que la presidenta de la República “ha puesto todo su empeño para construir un México de las mujeres, de las juventudes y donde quepamos todas y todos, donde nadie sobre y todos sean incluidos en este país”.

Anotó que “esta revolución” comenzó en 2018, cuando llegó a la presidencia de la República “un gigante” y añadió que fue parte del equipo de ayudantes del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Apuntó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también “está haciendo esta revolución de y para los humildes”, la cual no le gusta a un grupo “muy monoritario y muy conservador, a que no le parece que el pueblo de México “haya despertado”.

Abundó que en 2018 “les dimos una lección de dignidad a aquellos que se creían amos y señores de Tlaxcala” y que en 2024 “volvimos a darles la misma receta, tengan para que aprendan, la derecha de este país no regresará a gobernar nuestra patria, nunca más gobiernos entreguistas al servicio de unos cuantos, por siempre gobiernos populares, como el de nuestra gobernadora Lorena que está al servicio de las amplias mayorías”.

Añadió que eso tampoco le va a gustar a la gente “que quiere recuperar lo que se ha robado, “que se sentían dueños y dueñas de Tlaxcala -recalcó- y a ellos en este gobierno de Lorena Cuéllas Cisneros “se les puso un alto”. Enfatizó que no le queda duda de que el próximo gobernante servirá a este pueblo tlaxcalteca y “será parte del movimiento de transformación” que inició Andrés Manuel López Obrador y que ahora lo encabeza Claudia Sheinbaum.

Ante las juventudes reunidas en el Centro Cultural Universitario (CCU), el funcionario anotó que no hay ningún tlaxcalteca que pueda sentir que no puede llegar a los espacios de toma de decisiones más altos.

Después, Josefina Rodríguez Zamora compartió con las juventudes su anédocta sobre la forma en que Sheinbaum Pardo la invitó a sumarse a su gabinete como secretaria de Turismo, a través de una llamada telefónica y una reunión posterior en casa de la ahora titular del Poder Ejecutivo federal.

En este encuentro también estuvo en el presidium, el morelense Luis Antonio Ramírez Hernández, actual titular de la Secretaría de Gobierno, cargo al que accedió tras una reforma a la Constitución Política local, a iniciativa de Cuéllar Cisneros. Asimismo, Emilio de la Peña Aponte, diputado local, presidente de la Comisión de Juventud en el Congreso e hijo del secretario de Impulso Agroecuario, Rafael de la Peña Bernal.