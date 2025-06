NO QUEREMOS REY, NI REINA

No queremos rey. El lema que resuena en las calles de Estados Unidos no es una simple consigna: es una advertencia, un recordatorio de que la democracia no se reduce al acto de votar ni al carisma de un líder.

Es, sobre todo, la afirmación de que ningún cargo público —por más respaldado que esté por las urnas— debe convertirse en trono, ni ningún presidente, en soberano absoluto.

La paradoja de nuestro tiempo es que gobiernos surgidos del voto popular actúan como si hubieran sido ungidos por la historia y no elegidos por los ciudadanos.

Se invocan como la voz del pueblo, pero eluden los contrapesos, ignoran la pluralidad y reducen la nación a un reflejo de su voluntad. El/la presidente se vuelve encarnación de una patria homogénea, monolítica, donde disentir es traicionar y preguntar es desobedecer.

En otras latitudes, la retórica del pueblo ha servido para justificar abusos, reprimir oposiciones e imponer visiones unilaterales del bien común. Y todo con un barniz democrático: elecciones regulares, discursos emotivos, apelaciones a la historia y a la patria.

El problema no está en la forma del sistema, sino en la deformación del poder. Cuando los elegidos olvidan que lo son, cuando confunden mayoría con unanimidad y liderazgo con obediencia ciega, la democracia se vacía de contenido.

El poder deja de ser servicio y se convierte en propiedad. Y el pueblo, ese al que tanto se invoca, queda reducido a masa o decoración.

No queremos rey es entonces un grito de defensa. Una defensa de la soberanía ciudadana, de la pluralidad, del derecho a disentir. Porque en una democracia verdadera, nadie está por encima de la ley.

Y ningún gobernante, por legítimo que sea su origen, puede convertirse en amo de quienes lo eligieron para servir.