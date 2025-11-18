No privatizar semillas nativas, excluir al frijol y al maíz del T-MEC y mantener prohibición de transgénicos, demandan Defensoras de la Matlalcuéyetl a EEUU

Defender la biodiversidad y el agua; no privatizar las semillas nativas, excluir al frijol y al maíz del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y mantener la prohibición de ingreso, exportación y uso de transgénicos, requirió Grisel Bello Cuecuecha, integante de Defensoras de la Matlalcuéyetl.

La petición está incluida en un pliego planteado por parte de una delegación mexicana y canadiense, que este lunes presentó su testimonio en la audiencia pública del representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en la ciudad de Washington D.C.

Las y los miembros de este grupo acentuaron que construir una paz verdadera exige una justicia plena, la igualdad sustantiva y la erradicación de las violencias estructurales, así como enfrentar el tráfico de armas y el impacto nocivo de ciertas inversiones y lavado de dinero “que alimentan redes ilícitas y profundizan la inseguridad en nuestras comunidades”.

Agregaron que quienes son parte de esta red en defensa de la vida, los derechos y la justicia para los pueblos impactados por el T-MEC en México “seguiremos trabajando para construir una agenda trinacional desde los pueblos” de estos tres países.

Exigieron transparencia y participación social y la creación de mecanismos de seguimiento y acción conjunta y regional.

Hicieron un llamado al gobierno de Estados Unidos a considerar y atender las propuestas de la sociedad civil mexicana, pues reafirmaron que estas naciones son hermanas, de ahí que un acuerdo comercial que coloque a las personas y sus derechos en el centro, será beneficioso para todas y todos.

Agregaron que estas propuestas representan “la voz de un más de un centenar de organizaciones y personas defensoras de derechos en México, por lo que recomendaron el respeto a la libertad sindical y la contratación colectiva.

Asimismo, propusieron la homologación del procedimiento para la presentación de casos ante el mecanismo laboral de respuesta rápida, considerando el objeto del mismo debe ser accesible para las personas trabajadoras en los tres países.

También, demandaron un mecanismo trilateral de movilidad laboral y regularización humana dentro del Capítulo 23 del T-MEC, como la establecida en el Pacto de Libre Asociación (COFA) entre Estados Unidos y naciones insulares del Pacífico, la cual no exige visas, ello a fin de garantizar un trabajo de manera segura.

En su turno, Grisel Bello, puntualizó que otra demanda es la defensa de la biodiversidad, agua y semillas nativas, “garantizando que el T-MEC no adopte compromisos que afecten la defensa de los derechos humanos y campesinos”.

Solicitó la no privatización de las semillas, mantener la prohibición de ingreso, exportación y uso de maíz genéticamente modificado en alimentos de consumo humano, así como la exclusión de este grano y del frijol del Tratado Comercial.

Este grupo de personas pidió la participación comunitaria y reconocimiento de los territorios indígenas y de la naturaleza como sujetos de derechos; ampliar y ratificar la vigencia de los tratados internacionales de protección al medio ambiente, así como garantizar investigaciones previas con acciones de prevención, mitigación y preparación, antes de la implementación de solución de controversias.

De esta manera, la delegación destacó los impactos humanos, ambientales y sociales de la política comercial y las prácticas corporativas en las comunidades de toda América del Norte.

Realzó que sus integrantes están “unidos bajo el principio de que las personas deben estar por encima de las ganancias”, con la exigencia de normas comerciales que defiendan los derechos de los trabajadores, protejan a migrantes, apoyen a pequeños agricultores y salvaguarden el medio ambiente y los derechos humanos contra el comercio de armas.

Resaltó los esfuerzos de una iniciativa trinacional emergente para instar a la transparencia y la rendición de cuentas en las negociaciones comerciales.

Entre los oradores se encontraron Rita Marcela Robles Benítez, defensora de los derechos humanos y laborales, experta en protección de migrantes y en igualdad de género; Quetzal Tzab González, líder indígena de Playa del Carmen y José Sampietro Brosa, promotor de políticas y líder de comunicaciones de Semillas de Vida y Sin Maíz No hay País, enfocadas en la justicia agrícola y alimentaria.

El sociólogo Víctor M. Quintana Silveyra y miembros del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia (MPPJ): Aarón Ortíz Santos; Grisel Bello Cuecuecha, de la organización tlaxcalteca Defensoras de la Matlalcuéyetl y la activista Carla García y Marco Castillo, de Global Exchange.