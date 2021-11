Por falta de elementos, aún no precisan daño patrimonial causado por administración pasada en Panotla

A poco más de dos meses de iniciada la nueva administración, en Panotla aún no concluye el proceso de entrega-recepción y por tanto, no se puede precisar el daño patrimonial al erario, aseveró Felicitas Vázquez Islas, presidenta municipal.

Como resultado de ello, apuntó que ha presentado 29 denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y que faltan seis más; asimismo, agregó que ha efectuado otras de carácter administrativo.

En entrevista con reporteros, apuntó que su relación con su antecesor Eymard Grande, es de respeto, pero que después de la interrupción del proceso de entrega-recepción, decidió retraerse y enfocarse a sus labores, a pesar de que recibió problemas financieros.

La alcaldesa enfatizó que no se ha precisado el daño patrimonial causado por la pasada administración, pues aún no hay elementos para determinarlo. Ofreció que en su momento dará a conocer la situación de todo este procedimiento.

Sin embargo, “a mí me corresponde solucionar los problemas. Panotla está muy lastimado, no quiere pretextos, no quiere escuchar lo mismo, hoy quiere resultados”, expresó la alcaldesa de extracción morenista y sostuvo que en esta administración “no se trata de ‘moches’ sino de trabajo”.