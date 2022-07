No más indicadores cuantitativos, productivistas y excluyentes. Es una constante en la narrativa del Subsecretario de Educación Superior. Se reitera en la LX asamblea de la ANUIES y en la sesión informativa SEP-Conacyt -Transición al Sistema Nacional de Posgrados. Aunque reitera que la educación superior seguirá evaluándose y acreditándose.

En Tlaxcala, el subsecretario se pregunta ¿Cómo evaluarnos para transformarnos? Propone construir un sistema de evaluación que supere la concepción de la calidad como una finalidad en sí misma del sistema educativo que pone el acento en los resultados. Que no ha logrado superar las desigualdades. Que paradójicamente compromete la autonomía de las instituciones educativas y es parte de la mercantilización de la educación.

Considera que deben ser las maestros y maestros y las y los jóvenes quienes mejoren sus procesos educativos. A partir de la realidad y el contexto de cada institución de Educación Superior. No desde los criterios estandarizados, de las pruebas que no tienen ningún sentido referidas a nuestras realidades y que, además, no han tenido ningún efecto.

La Ley General de Educación Superior establece que: “Las instituciones de educación superior deberán desarrollar procesos sistemáticos e integrales de planeación y evaluación de carácter interno y externo de los procesos y resultados de sus funciones sustantivas y de gestión, incluidas las condiciones de operación de sus programas académicos, para la mejora continua de la educación y el máximo logro de aprendizaje de las y los estudiantes”.

En 2021 se lanzó la convocatoria para el diseño del nuevo sistema de evaluación y acreditación de la Educación Superior.

De Estado Benevolente a Estado Evaluador

Después del movimiento del 68 el gobierno federal impulsa una política de expansión de la educación superior con el propósito de establecer una nueva relación con los jóvenes. Se crean universidades en todas las entidades federativas. Así como nuevos modelos educativos en los Universidades e Instituciones de Educación Superior (UIES).

De esos años hasta 1982, los gobiernos federal y estatal se concretan a transferir los recursos públicos -subsidios- a las UIES. Los que se calculan en base a la matrícula. Los que con las recurrentes crisis económicas disminuyen e inciden en el deterioro del cumplimiento en su misión.

El presidente Salinas de Gortari provoca un cambio de timón. Regula la autonomía de las UIES aplicando “fórmulas fundadas en la evaluación para medir el desempeño y la productividad, bajo los instrumentos de: articulación de los procedimientos de evaluación, la creación de los programas de subsidio extraordinario y las exigencias específicas de cambio a las instituciones”.

Para evitar reacciones directas en su contra desde el gobierno se promueve la creación de asociaciones civiles. En 1991, nacen los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). En 1994, el Centro Nacional para la evaluación de la Educación Superior (CINEVAL). Y, en 2000 el Consejo para la acreditación de la Educación Superior (COPAES) del que se desprenden todos los organismos acreditadores.

El primer financiamiento extraordinario es el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES). A partir de ahí se desgrana, casi un programa por función. El primer gobierno de la alternancia integra 6 fondos: Incremento de la matrícula, modelo de asignación adicional al subsidio federal, consolidación, reconocimiento de plantillas y saneamiento financiero. Que el gobierno de la IV Transformación desaparece.

Estándares para la evaluación de programas educativos

El marco de referencia para los organismos acreditadores lo elabora el CIEES. La última actualización es de 2018 está organizado en cinco ejes, 12 categorías y 49 indicadores (aspectos o rasgos).

Las categorías de los CIEES para el análisis y evaluación de un programa de educación superior se agrupan en cinco ejes que siguen un orden lógico, de acuerdo con lo siguiente:

Los fundamentos, que revisan los propósitos y condiciones generales del programa para

comprenderlo

El currículo específico y genérico; que se refiere al modelo educativo y plan de estudios,

así como a las actividades para la formación integral. Que es la manera como está planeado que los estudiantes logren los propósitos del programa y el perfil de egreso

El tránsito de los estudiantes por el programa que revisa la forma en cómo transitan por el programa desde el ingreso, trayectoria y egreso;

Los resultados, tanto de los estudiantes en cuanto al logro de sus aprendizajes. Así como los específicos del programa como pueden ser la eficiencia terminal, la deserción, la opinión de los empleadores, etc.

Personal académico, infraestructura y servicios. Donde se analiza la idoneidad y la suficiencia de los apoyos con los que cuentan los estudiantes para lograr el propósito del programa como: la calidad y suficiencia del personal académico. Así como los apoyos e insumos (infraestructura y servicios) para su operación.

Los dudosos resultados de la acreditación

Ivonne Rodríguez refiere que durante los últimos años “comienza a analizarse el fenómeno de la acreditación desde otra perspectiva, tomando en consideración otros elementos, tanto de índole propiamente académica como económica.

Cada vez es más frecuente que los evaluadores otorguen la acreditación, no obstante, a que dejan una gran cantidad de observaciones o señalamientos de problemas que presenta el programa educativo, requerimientos que deben ser resueltos en el transcurso de cinco años.

Lo anterior provoca que un número también creciente de instituciones, junto a sus estudiantes y al personal académico, comiencen a poner en duda estos resultados y el merecimiento de que estos programas sean considerados, realmente, como Programa Educativo de calidad”.

Abril Acosta, a su vez destaca que: “A veinte años de haberse impulsado, parece evidente que existen visos de una crisis de la evaluación y de la acreditación como mecanismos para asegurar la calidad educativa. Esto se muestra a través de los resultados no deseados –o “efectos perversos”.

Que han permitido la simulación en algunas IES, por no hablar de otras actividades dudosas en aras de conseguir un resultado satisfactorio. Que, a su vez, derive en la obtención de recursos extraordinarios y de prestigio, antes que pensar en el mejoramiento sistemático y permanente de los programas”.