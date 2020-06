No hubo violencia de género en cambio de comisiones, se quieren hacer las víctimas: Vera

La diputada del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST), Luz Vera Díaz negó que hayan incurrido en violencia política de género en contra de un grupo de legisladoras, derivado de la reciente reestructuración de comisiones ordinarias y de la Junta de Coordinación y Concertación, por lo que pidió a sus homólogas no hacerse “las víctimas”.

La diputada expuso que no puede considerarse violencia política los señalamientos de las diputadas Leticia Hernández Pérez, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi, Irma Yordana Garay Loredo y Laura Yamili Flores Lozano, pues dijo que ahora “quieren hacerse las víctimas por no verse favorecidas en los acuerdos”.

“Ahora están manejando que violencia de género, pero creo que eso no se presentó en ningún momento, no podemos manejar violencia política porque ahí están los resultados. Además, no necesitó estar de acuerdo para reconocer que están bien”.

Lo anterior luego de que el pasado jueves, por mayoría de votos, el pleno de la LXIII Legislatura local determinó la destitución de la petista Irma Yordana Garay Loredo como presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política y designaron en su lugar al morenista Ramiro Vivanco Chedraui. Además, los legisladores realizaron modificaciones en la integración de diversas comisiones ordinarias, con la destitución de María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi la Comisión de Finanzas y Fiscalización.

Esas medidas fueron señaladas por legisladores del PRD, Laura Yamili Flores Lozano y Miguel Ángel Covarrubias, y del PAN, Leticia Hernández Pérez, como vendettas políticas por el impulso que Garay Loredo y Netzáhuatl Ilhuicatzi dieron a las propuestas de reformas legales para garantizar la paridad y combatir la violencia política por razón de género.

La legisladora del PEST hizo un llamado a sus homólogas para evitar más confrontaciones y mejor abocarse a trabajar, pues consideró que su postura obedece a un capricho y no a la legalidad.

“Pido que dejen atrás su capricho porque no es la primera vez que actúan así, porque por ejemplo, en el tema del Instituto de Acceso fueron los mismos inconformes, donde desde luego había intereses personales para no cambiar a las personas, sin embargo, ahora el instituto funciona al 100 por ciento, ahora las cosas que no le favorecen se inconforman, pero cuando era lo contrario no alegaban nada. Creo que quieren hacerse las víctimas”, apuntó.