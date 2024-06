No hubo una elección de Estado en Tlaxcala; el gobierno solo apoyó a INE y a ITE: Ramírez

El secretario de Gobierno del estado, Luis Antonio Ramírez Hernández negó que en Tlaxcala haya existido una elección del Estado, y mucho menos, que él haya asumido la coordinación de campaña de Morena y aliados, pues aseguró que no hubo ninguna intromisión gubernamental y por el contrario, el Ejecutivo local fue respetuoso de la contienda.

En entrevista colectiva, el funcionario estatal enfatizó que el papel del gobierno del estado fue como garante de la seguridad, coadyuvando a los institutos Nacional Electoral (INE) y Tlaxcalteca de Elecciones (ITE).

Ante los señalamientos de integrantes y representante de los partidos de oposición que han acusado que en Tlaxcala se vivió una elección de Estado, el encargado de la política interna negó tales hechos, al enfatizar que “nosotros fuimos muy respetuosos de las instancias, brindamos las atenciones administrativas y de seguridad. Les brindamos todas las condiciones tanto al INE como al ITE para que pudieran desempeñar sus funciones.

“Fuimos completamente respetuosos y nos mantuvimos al margen para fuera esto una fiesta democrática y que realmente creo, la ciudadanía lo reflejó y los resultados creo que son palpables. A nivel nacional (los ciudadanos) tomaron una definición y creo que pues bueno no estamos siendo ajenos, al margen de resultados electorales que se tuvieron a nivel nacional en la presidencia, las senadurías, las diputaciones, en el ámbito local. Creo que si hubiese una discordancia diferenciada del fenómeno existente nacional, pues bueno, se podría asociar a actos diversos, pero no, por eso confirmo, no ha habido nunca una intromisión desde el Ejecutivo del estado, más que la coadyuvancia con los órganos electorales”.

El funcionario sostuvo que para el gobierno estatal el proceso se desarrolló conforme a derecho y ajustado a una participación democrática de la ciudadanía en las urnas, la cual salió y decidió impulsar las ideologías que mejor consideró, y eso sucedió en el caso de los municipios, de los distritos y de la presidencia de República.

“Esto se puede considerar como una gran fiesta democrática y a nosotros, como gobierno, nos deja muy tranquilos porque los ciudadanos salieron a las urnas. Se implementaron protocolos de seguridad para garantizar a los órganos electorales el mecanismo de participación social adecuado”, subrayó.

No obstante, el secretario de gobierno consideró que los resultados que arrojó la jornada electoral del 2 de junio en el ámbito local, dan perspectiva de una mejor gobernabilidad y gobernanza para Tlaxcala en donde la oposición será tomada en cuenta.

“(Los resultados) nos da una perspectiva que podemos tener la gobernabilidad y la gobernanza bajo el ámbito de participación con los electos, es decir, vamos, seguramente desde los partidos que tuvieron los resultados electorales, a permanecer en diálogo con ellos y vamos a tener como siempre se ha tenido…vienen buenos proyectos para este municipio y como este, y en todos los 60 municipios, con todos los congresistas, nuestros diputados locales, sean del color que sea, el diálogo impera y genera beneficios hacia la ciudadanía

-Cómo se dará la relación con el nuevo legislativo en donde tendrán mayoría, casi sin oposición?.

-En diálogo, en coordinación, en escuchar las minorías, porque creo que hasta con ellos debemos, en una democracia, tener una participación activa. Pueden tener proyectos legislativos de importancia que habremos de dialogar, habremos de generar y seguro los legisladores mayoritarios tendrán la oportunidad de incluirlos y creo que de eso se trata una participación democrática activa, real y que nos permita los resultados para el pueblo de Tlaxcala, acotó.

