No hubo malversación de fondos; alcalde no entregó información de Huamantla a ASF: Jasso

El ex presidente municipal de Huamantla, Jorge Sánchez Jasso negó que haya incurrido en malversación de fondos o irregularidades en la aplicación y justificación de 70 millones 898 mil pesos de las participaciones federales asignadas a municipios, pues aseguró que la comprobación de esos recursos fue entregada en tiempo y forma a las nuevas autoridades municipales.

Incluso, acusó a su sucesor, el edil pevemista Juan Salvador Santos Cedillo, de actuar con dolo al no entregar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la información contable respecto a la revisión hecha a su administración, a pesar de que “está en su poder; no la quiso entregar quizá para perjudicarme, pero de todo eso, hay los respaldos y la información también está en manos del Órgano de Fiscalización Superior (OFS)”.

De acuerdo con el informe de resultados a la revisión de la cuenta pública del año 2021, de parte de la AFS, se dio a conocer que, en el caso de Huamantla, existen observaciones por 70 millones 898 mil pesos, ya que la autoridad municipal, “infringió la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por no disponer de los registros contables y presupuestales de las operaciones, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública”.

En entrevista, el ex edil priista reconoció que el monto de estos recursos observados corresponde a los últimos meses de su administración, que concluyó el mes de agosto del año 2021, pero su antecesor, además de no entregar la información correspondiente al ASF, se ha negado a recibir comprobaciones y contestaciones oficiales de su parte.

“Estamos trabajando en esa observación; nos enteramos que no se había entregado información a la ASF respecto a las participaciones federales, aun cuando tenemos las pruebas de que la cuenta pública que nos correspondió en el año 2021 fue recibida por el actual presidente, pero no fue entregada a la autoridad federal”.

Abundó: “La situación real es que el actual presidente Salvador Santos Cedillo no está entregando la información que consta en actas de entrega-recepción, en acuses del OFS, en donde se establece que sí entregué la documentación comprobatoria de esas participaciones que se recibieron en 2021”.

Incluso, para reforzar su dicho, Sánchez Jasso entregó a La Jornada de Oriente diversos acuses de recibo tanto de las actuales autoridades como del ente fiscalizador, entre ellos los correspondientes a la entrega de las dos cuentas públicas trimestrales correspondientes a enero-marzo y abril-junio del año 2021.

También el acta de entrega-recepción donde se concluye en el mes de septiembre del año 2021, el proceso y se entregan los anexos incluidos los del área financiera y cuenta pública, así como copias de los anexos de entrega-recepción que dan cuenta de la remisión de la cuenta pública de años anteriores y de los últimos meses de su mandato, en donde aparece la firma de enterado de conformidad de Santos Cedillo.

“Todos estos acuses están con firma autógrafa de un servidor, del presidente municipal actual y el representante del OFS, quien da fe de lo entregado…la comprobación está en los archivos de la presidencia de Huamantla, tengo una copia digital que haré llegar a al ASF a efecto de defenderme, ya que el presidente, por la razón que desconozco y violando diversas disposiciones, no ha entregado a la ASF, a pesar de que recibió las carpetas. Hay dolo y mala fe, hay alevosía de parte de él, porque se quedó con información que es del municipio que debe entregar a la autoridad correspondiente y que da constancia de que ejercí los recursos con transparencia”.

Usted se quedó con los más de 70 millones de pesos que advierte el informe de la ASF, se le cuestionó.

-No me quedé con los 70 millones y es eso lo quiero demostrar, que la documentación existe y la pongo a disposición de quien la quiera ver y lo más importante, que mi administración fue con transparencia y con apego a la legalidad. Todos los recursos fueron utilizados para los fines que fueron asignados. Pero hay alguien interesado en que esa información no llegue a las autoridades fiscalizadoras, concluyó.