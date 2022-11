No he recibido recursos extraordinarios del Ejecutivo para gestión: González

El presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, Jaciel González Herrera dijo desconocer si alguno de sus homólogos integrantes de la LXIV Legislatura local haya recibido 4 millones de pesos en gestión por parte de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Es más, negó que él como su correligionaria y compañera de bancada del Partido Verde Ecologista de México (OVEM), Maribel León Cruz hayan recibido recursos extraordinarios y por ese monto, como parte de gestión social, a cambio de apoyar o respaldar proyectos del Ejecutivo estatal.

Lo anterior, luego de que el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan Manuel Cambrón Soria, revelara que la mayoría de los integrantes de la LXIV Legislatura local han sido beneficiados con recursos públicos de la Secretaría de Infraestructura, hasta por 4 millones de pesos por congresista.

“Es de vox populi que algunos diputados han sido beneficiados con 4 millones de pesos, porque presentan su expediente ante el secretario (Sánchez García) y les van a etiquetar obra. Y digo que algunos, no sabría a quiénes de todos, pero puedo afirmar que dos no, la diputada Blanca Águila y su servidor, que no estamos convidados a la mesa del señor, sí, del señor secretario, quien debe informar quienes son esos legisladores, cuáles son la sobras, de qué montos son y qué empresas son las beneficiarias”, en su momento dijo el perredista desde la tribuna del Poder Legislativo.

González Herrera enfatizó que “no tengo datos de eso; al menos tu servidor y mi compañera de la fracción no tenemos nada que ocultar ni de decir al respecto, porque no hemos recibido nada de eso que en su momento dijo el compañero diputado. Respeto mucho el punto de vista de mis compañeros, pero no tengo información”.

No obstante, el congresista enfatizó que, si bien la función principal de un diputado es la creación de leyes o la reforma y adición de las mismas, así como la fiscalización de los recursos públicos, la gestión de apoyos es una actividad demandada por la sociedad, de ahí que “si es necesario debemos tocar las puertas del gobierno federal, estatal y municipal, pero siempre en un marco de derecho y transparencia”.

Abundó que, en su caso, ha realizado diversas gestiones y atendido peticiones de la sociedad, porque “acuden ante su servidor para recibir un apoyo para medicamentos, servicios médicos, educación, en fin, hasta para obras y actividades culturales, y deportivas. Nunca, en la manera de nuestras posibilidades, nos hemos negado y hemos canalizado a las personas a donde las han podido ayudar. Esa es parte de nuestra representación legislativa”.

Por ello, el presidente de la Comisión de Finanzas enfatizó que no ha recibido ni recursos ni apoyos extraordinarios que como legislador le corresponda a fin de hacer frente a las peticiones, por lo que se desmarcó de esas imputaciones.