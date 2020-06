No hay violencia política ni intromisión a las funciones legislativas: PRI

Tras negar haber incurrido en alguna ilegalidad, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Noé Rodríguez Roldán aseguró que no tiene “temor” al resolutivo del proceso sancionador en promovido en su contra y de cinco de sus homólogos de otras fuerzas electorales, que promovieron 11 diputados por presuntamente incurrir en violencia política y violentar diversos tratados internacionales y disposiciones constitucionales.

Aunque se dijo respetuoso del proceder de los integrantes de la LXIII Legislatura local que acudieron ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), confió en que éste no procederá, aunque dijo que será vigilante de que “no se violenten los derechos políticos del partido”.

“Temor no tengo y como es una disposición novedosa, obviamente se habrán de pronunciar y debemos de estar atentos de hacer uso de los mecanismos legales que la ley confiere para que en caso de que se violenten los derechos del partido político, podamos impugnar a la instancia que corresponda, pero no quisiera prejuzgar porque aún no somos notificados”.

Señaló que: “En este caso, la instancia tendrá que emitir las posiciones y la resolución al respecto, pero siempre habrá manera para que quien se sienta afectado pueda impugnar ante la instancia correspondiente y así nosotros estaremos atentos a que no se violenten los derechos como partido político, pero reiterar que de ninguna manera ha habido violación, más bien pareciera una reforma a modo, un transitorio que no tenía nada que aportar para la armonización”.

Contrario al grupo de diputados, el líder partidista rechazó que él y otros cinco dirigentes de partido hayan incurrido en alguna violación, por el contrario, consideró que el grupo de 11 diputados impulsaban una “reforma a modo”, al pretender que el pleno del Poder Legislativo local aprobara un artículo transitorio a través del cual pretendían que mujeres encabezaran las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional.

En entrevista telefónica, el ex diputado local dijo que está en espera a que el ITE le notifique respecto al procedimiento sancionador que se promovió en su contra, para poder dar contestación, pero consideró que los partidos políticos no tienen “una vinculación directa” con lo aprobado en el Congreso local en torno a las diversas disposiciones locales que garantizan un marco jurídico de los derechos de las mujeres.

“Decirles que han llevado el procedimiento parlamentario y nosotros, por lo que se refiere a la dirigencia estatal, vamos a estar en espera de que seamos notificados para poder contestar porque me parece que en los partidos políticos no hay una vinculación directa, porque los diputados tienen inviolabilidad mientras no haya reformas al fuero para que no puedan ser reconvenidos por su libre manifestación de ideas y por actos y omisiones, pero obviamente mientras no constituyan delitos”.