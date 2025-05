No hay uso del erario en la campaña del secretario Parlamentario como candidato a magistrado federal

La presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Reyna Flor Báez Lozano descartó que exista desvió de recursos o alguna irregularidad de parte de los integrantes de la LXV Legislatura local para respaldar las aspiraciones del Secretario Parlamentario, Fernando Rodrigo López Torres, quien, sin separarse del cargo, participa como candidato a magistrado del Vigésimo Octavo Circuito del Poder Judicial de la Federación.

- Anuncio -

En entrevista, la legisladora del Partido Fuerza por México negó que haya un respaldo formal o tácito a dicho funcionario parlamentario, pues aseguró que la determinación de López Torres de participar en la contienda “fue una decisión personal que no podemos coartar siempre y cuando se apegue a los principios y ejes rectores establecidos para esta propia contienda”.

Refirió que como representante legal del Congreso del estado está atenta al cumplimiento de los criterios que garantizan la equidad e imparcialidad en el desarrollo de las campañas y veda electoral para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.

Puntualizó que dichas disposiciones se advierte que las personas servidoras públicas en funciones que ostenten una candidatura “en ninguna circunstancia pueden descuidar el deber del cargo que ejerzan o hayan protestado, por el contrario, se deberá ejercer con la misma diligencia, en su caso, solicitando excusarse de conocer de asuntos en los que, a su consideración pueda implicar una actuación sesgada o parcial”.

- Advertisement -

Qué garantías existen de que no usará el cargo ni posición para lograr una ventaja en esta contienda federal, se le cuestionó.

-Todas las garantías, este tema de poder participar fue una decisión personal del secretario parlamentario, por supuesto que nos comentó para que estuviéramos en la misma sintonía y tuviéramos conocimiento, y sabemos, y él lo sabe perfectamente, cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, así como los lineamientos que tenemos dentro del Congreso, y si en algún momento hubiera algún tema, pues tendría que ser sancionado, pero estamos muy claros, creo que esto es cuestión de comunicación, de respeto, entonces no hay ningún tema por el cual preocuparse que hubiera algún desvío o algún mal manejo de recursos por parte del Congreso hacia el secretario parlamentario, enfatizó.

-No hay ninguna afectación en el trabajo legislativo por esta dualidad de funcionario y candidato que desempeña el funcionario, se le insistió.

- Advertisement -

-No, por supuesto que no. Dentro de la charla que se tuvo, obviamente se llega a un acuerdo, y el acuerdo es que sigue cumpliendo cabalmente con sus funciones como secretario parlamentario, cumpliendo con los horarios y las responsabilidades que tiene en este encargo y por supuesto que su candidatura no nos ha generado ningún conflicto, sobre todo, porque su candidatura no correspondió a una determinación de este Congreso del estado, entonces no ha generado ningún conflicto, él sigue trabajando, ocupándose de todo lo que respecta a la Secretaría Parlamentaria, respetando los horarios, y estando en contacto con los diputados para lo que se necesite.

La representante legal del Congreso del estado recordó que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las personas servidoras públicas de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Aunado a ello, enfatizó, el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, “así que sabemos nuestras obligaciones y responsabilidades que haremos cumplir”.