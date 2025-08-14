No hay salida de reos de los Ceresos para delinquir ni autogobierno en los reclusorios: Perea

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Alberto Martín Perea Marrufo aseveró que al menos durante la administración actual no hay salida de reos del penal para delinquir y que no hay autogobierno en los Centros de Reinserción Social (Cereso).

En entrevista colectiva, habló respecto del caso de supuestos actos de corrupción y abusos de poder en el Cereso de Tlaxcala, denunciados por una Persona Privada de la Libertad (PPL), a través de un video.

Dijo que esa persona se encuentra privada de la libertad por homicidio calificado y que tuvo problemas con sus compañeros en el Cereso de Tlaxcala, de manera que por seguridad fue trasladado al reclusorio de Apizaco, donde también enfrentó dificultades con otros PPL.

“De acuerdo con lo que dice en su video, se está investigando y se tienen que hacer aclaraciones perfectamente de la línea de tiempo que él menciona, con relación al funcionario (director del Cereso) y a los demás que también menciona”.

Sobre la razón del por qué una PPL cuenta con un equipo para grabar al interior de un penal, ya que está prohibido, refirió que de las investigaciones se determinará “cómo fue que entró el supuesto medio para grabar, que no sabemos exactamente si es un celular o es un micrófono o una pequeña camarita”.

Anotó que los centros penitenciarios del estado de Tlaxcala “cuentan con la seguridad necesaria, con las medidas de respeto a los derechos humanos” y “efectivamente”, los hechos denunciados “son graves”, por lo que en este momento se lleva a cabo la indagación.

“Y llegar a la veracidad, porque también es muy fácil para cualquier persona desprestigiar a otra y eso es lo que está ahorita en curso”, añadió el secretario.

Remarcó que se efectúan revisiones ordinarias y extraordinarias, “es decir, sí hay un control de todo lo que se revisa, de todo lo que entra, todo lo que sale”, por lo que se han hallado algunos indicios a PPL, “que obviamente son retirados y sancionados a través del Consejo Técnico”.

En torno a la supuesta salida de PPL del Cereso para delinquir, sin que ninguna otra autoridad pueda percatarse de esa situación, contestó que “al menos durante la administración de nuestra gobernadora, estamos seguros de que no ha pasado una situación de estas; sin embargo, en las investigaciones tienen que salir, pero durante esta administración no tenemos conocimiento”.

Afirmó que todos los servidores públicos señalados en este caso se encuentran bajo investigación, pero únicamente el que era titular del Cereso ha sido separado del cargo y las tres personas restantes están a disposición del Ministerio Público y de la Fiscalía correspondiente para que se tomen sus declaraciones.

Descartó que esas personas pudieran huir, ya que están “cooperando y en una postura de decir, que me investiguen y adelante, si hay alguna responsabilidad, ellos están dispuestos a pagar su culpa”.

Aseguró que en este asunto “no se esconde nada” y que la SSC aporta toda la información necesaria a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para contribuir a las indagaciones; asimismo, recalcó que no habrá impunidad y que se llegará hasta las últimas consecuencias, ya que esta es la instrucción de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

“Ese el dicho de la persona y es muy fácil decir y culpar a alguien… si en un momento dado la Persona Privada de su Libertad está mintiendo, se está conduciendo con falsedad, también le vendrán algunas sanciones por parte de las autoridades… él asegura que salía a delinquir”.

Comentó que previo a este video, ha habido algunos casos donde los PPL se han manifestado por temas de salud, pero es falso que no sean atendidos en los hospitales.

A la pregunta de si el deceso, al interior del penal, de una PPL apodado “La Yegua”, en septiembre de 2022, está relacionado con las presuntas irregularidades denunciadas, refirió que al parecer ese hombre fue hallado ahorcado en esa fecha y el exdirector Juan Antonio Martínez Guerrero asumió el cargo hasta noviembre de 2023.

“Hay algunas contradicciones, por eso ya no me meto más porque puedo interferir con las investigaciones… la verdad durante mi administración no ha pasado nada de eso, ignoro si haya pasado anteriormente”, insistió.

Perea Marrufo sostuvo que en los Ceresos no hay autogobierno y que quien fungía como director del reclusorio de Tlaxcala cuenta con exámenes de control y confianza aprobados.

El secretario dijo que en este momento desconoce si su antecesor Ramón Celaya Gamboa (supuestamente vinculado al ahora exdirector del penal) podría ser llamado a declarar, pues eso lo determinaría la investigación, al igual que al anterior titular del Cereso, pues “si es necesario también lo van a mandar a llamar”.

Negó que su cargo esté en riesgo por esta situación. “Para nada, estamos seguros de que hemos estado haciendo bien las cosas, se han hecho operativos, se ha tratado a todas las personas privadas de la libertad con respeto a los derechos humanos y se les ha dado las atenciones necesarias”.

En tanto, Luis Antonio Ramírez Hernández, titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), reiteró a reporteros que hay un “compromiso pleno” de que la seguridad de toda la ciudadanía esté garantizada, y recalcó que la familia de la persona denunciante se encuentra bajo un mecanismo de atención, “por supuesto, una asesoría jurídica en caso de la presentación de denuncias ante la Fiscalía, y un protocolo especial” para el interno dentro del Cereso.

“No podemos determinar una responsabilidad de nadie” sin haber concluido las investigaciones, pero “de ser así, será determinante la resolución que tomemos”, remarcó.

Anotó que los funcionarios públicos son responsables de sus actos y que alguno “que llegue a incurrir en una dinámica irregular”, deberá rendir cuentas ante las autoridades competentes.