No hay proceso de entrega-recepción de Comisión de Finanzas: Netzáhuatl

La diputada morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi aseguró que aún no ha recibido una solicitud “formal y legal” para llevar a cabo el proceso de entrega y recepción de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, de ahí que no exista ninguna acción en la materia.

La diputada aseveró que hasta el momento solo ha atendido dos llamadas telefónicas, una de quien ahora funge como presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política Ramiro Vivanco Chedraui y otra de su correligionario Miguel Piedras Díaz, pero sin alguna determinación en la materia.

“De manera formal no he recibido ninguna solicitud para hacer la entrega – recepción, solamente recibí una llamada del presidente de la Junta, del diputado Ramiro y una llamada del diputado Piedras, pero de manera formal y legal no hemos tenido ningún requerimiento para la entrega”, reiteró.

Tras el conflicto de interpretación de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que existe actualmente en el Congreso local, la diputada de Morena insistió en que su destitución de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, obedeció a un “revanchismo político” y que una situación similar ocurrió con el resto de las comisiones ordinarias que sufrieron cambios.

“Es del conocimiento público que se violentó la ley Orgánica del Poder Legislativo, que el artículo 79 de esa norma no fue respetado y sufrí una situación de revanchismo político como lo he dicho y definitivamente, el nombramiento no solo de los presidentes de las comisiones, sino de los integrantes de las mismas comisiones de los vocales tampoco obtuvo el número de votos y no fue legal la integración”.