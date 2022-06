No hay plazo para emitir resolutivo sobre toma de nota al Sindicato 7 de Mayo: TCA

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) no tiene un plazo establecido por ley para emitir un resolutivo en torno a la solicitud de toma de nota que hicieron los integrantes electos de los comités Ejecutivo y de Vigilancia del Sindicato 7 de Mayo en la asamblea general con carácter de congreso extraordinario del pasado 25 de mayo, informó el presidente de este organismo autónomo, Miguel Ángel Tlapale Hernández.

Asimismo, expuso que por la cantidad de anexos que se presentaron, el TCA debe revisar cada uno de ellos, al igual que los estatutos de este sindicato, para que en su momento emita la resolución correspondiente.

“El Tribunal revisa la documentación que entregaron integrantes de este sindicato el pasado viernes, así como los estatutos, para determinar si cumplieron o no con ello y en su momento poder emitir o no la toma de nota. Este tribunal siempre se ha pronunciado por el tema de la legalidad, entonces la decisión que se tome estará apegada a la legalidad; si cumplen con los requisitos, sin duda alguna se va a otorgar; si hay violaciones a sus propios estatutos, bueno pues la consecuencia sería no otorgarla, pero en este momento no puedo anticipar cuál va a ser el resultado porque estamos analizando y en su momento el Tribunal podrá emitir esa resolución”, refirió en entrevista.