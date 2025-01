No hay dos bloques en el CAP, asevera Gress; asume dirigencia y llama crear frente amplio a favor del campo

Pese a la oposición de algunas organizaciones, Marcial Gress Roldán rindió protesta como coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP) para el periodo 2025-2027, y rechazó que a partir de ahora existan dos bloques al interior, pues convocó a la unidad para crear un frente amplio a favor del campo.

Tampoco existe ningún riesgo de impugnación legal ante otras instancias, como la dirigencia nacional del CAP, “porque el procedimiento se hizo a través de los pasos adecuados; además, porque en los estados esta confederación “es autónoma”, acentuó.

Afirmó que esta designación es “legal y transparente”, ya que “nunca hubo nada fuera de lo normal ni es un acto antidemocrático. Vamos a empezar a trabajar para adelante”.

Mencionó que en fechas previas, los líderes de las organizaciones sostuvieron pláticas sobre la renovación y que hay un acta firmada por cada uno de ellos, en la que avalan la toma de protesta para este sábado pasado 4 de enero de 2025. “Algunos fuimos a dejarla a la Ciudad de México a la dirigencia nacional del CAP, hace 15 días aproximadamente”, indicó.

“La verdad, me sorprende un poco las declaraciones que hicieron los compañeros que estuvieron acompañando este proceso de renovación; el único que no firmó esa acta en la que se notifica mi designación como coordinador fue el entonces dirigente Sergio Sarmiento“.

Precisó que el documento contiene las firmas de Valentín Garzón Martínez, presidente del Consejo Nacional de Sociedades y Unidades con Campesinos y Colonos (Consuc), y de Maurilio Lima García, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas (Unorca), y que hay una fotografía que muestra que ellos le acompañaron a la capital del país a notificar este cambio.

“Desconozco si realmente ellos hayan firmado otro documento o se hayan desdicho, nosotros hemos hecho las cosas como corresponden, con legalidad; no hemos movido ni más ni menos, ni hemos entrado en una dinámica de confrontación, únicamente lo que hemos acordado”.

Sobre el argumento de Sarmiento Rodríguez de que nunca hubo una convocatoria para la renovación, señaló que a convocatoria del entonces coordinador hubo una reunión en las oficinas de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), donde “se tomó la determinación de un cambio el 4 de enero”.

Comentó que la reciente suma de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y de la Central Campesina Independiente (CCI), “genera muchas suspicacias; se desconocen los motivos de por qué están haciendo este bloque, cuando esas dos organizaciones (con afinidad priista)” se opusieron a la elección de él en 2022. Ahora nuevamente podrían inconformarse, pero solo de manera mediática.

Sin embargo, Gress Roldán puntualizó que “vamos a invitarlos, tampoco les hemos dicho que no estén en el CAP, estamos en la mejor disposición de trabajar, de agrupar y de ir cumpliendo los acuerdos que se van teniendo”.

El también dirigente de Unión General Obrero, Campesina, Popular A.C (Ugocep), añadió que, “de ser necesario”, hará un llamado a la unidad, “el que ahora sí puedo hacer porque ya soy coordinador, anteriormente no podía porque no me correspondía”.

A la pregunta de si podría haber dos frentes y una pugna interna, contestó: “no, no creo que pueda suceder eso, esta es una organización unitaria y una representación. A esta nueva coordinación le dieron legalidad los representantes de la dirigencia nacional. No veo por dónde pudiera haber otro CAP o dos frentes”.

Remarcó que a partir de este momento se cierra un capítulo para sentarse a platicar “y empezar a caminar como hemos venido trabajando anteriormente”.

Inicialmente -recordó-, en el CAP se había establecido que la coordinación duraría un año, pero en 2022 Sergio Sarmiento pidió oportunidad para que fuera uno más, “por lo que en esta ocasión estamos considerando que será también por un par de años”.

Reconoció que se debe trabajar en la reglamentación interna para precisar los tiempos de rotación, para dar apertura a todas las organizaciones en la coordinación de los trabajos, entre otras cosas, a fin “de que empiece a fluir de una manera más dinámica la organización interna”.

Por ello, ofreció que “de aquí a dos años, cuando falten tres meses (para concluir), lo más correcto es que uno mismo busque la manera de dejar que el nuevo coordinador llegue con condiciones óptimas”.

Recalcó que buscará la unidad del movimiento campesino, no solamente con los integrantes del CAP sino con otras organizaciones con trabajo importante en el estado, para convocarlos a hacer un frente amplio.

Sobre la postura de la nueva coordinación ante el gobierno estatal y el federal, sostuvo que será de propuesta y “de señalar cuando las cosas no sean adecuadas, pero de una manera propositiva… los tiempos políticos han cambiado y creo que hoy el tema que tenemos que llevar es diferente al que se venía manejando de elaboración de proyectos y de acompañamiento, ahora tenemos que proponer programas, que sean parte de la política pública, en colectivo para apoyar a los compañeros del campo”.

José Durán Vera, secretario de actas de la coordinación nacional del CAP y líder nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD), fue el encargado de tomar protesta a Gress Roldán.

Asimismo, Luis Gómez Garay, integrante de la dirigencia nacional del CAP, asistió a este acto. Ambas personas, también estuvieron cuando Sergio Sarmiento Rodríguez asumió en el año 2022, dijo Marcial Gress, quien ante ellos presentó su propuesta de trabajo.

A nivel local, acudieron las organizaciones UCD Tlaxcala y otras de reciente adhesión, como la Unidad de Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Pueblos Organizados de la Malinche y Por el Campo Tlaxcalteca, entre otras que también están identificadas con una ideología de izquierda.