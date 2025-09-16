No habrá aprobación “fast track” de iniciativas preferentes de la gobernadora: González

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, Jaciel González Herrera garantizó que no habrá una aprobación “al vapor” ni vía “fast track”, pues cada dictamen será sometido a un análisis responsable que permita determinar su viabilidad.

En el arranque del segundo año de ejercicio constitucional de la LXV Legislatura local, la gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros hizo envió al pleno del Congreso dos iniciativas con carácter de preferentes, mismas que deberán discutirse y votarse en un plazo no mayor a 30 días naturales.

Se trata de reformas a la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana del Estado de Tlaxcala, así como de modificaciones y adiciones a la Ley de Turismo local, esta última dirigida a regular los servicios de hospedaje temporal que operan a través de plataformas digitales como Airbnb. Ambos proyectos llevan la firma de la mandataria estatal y del secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández.

Sobre el tratamiento que se dará a estas propuestas, González Herrera aseguró que todas las propuestas y planteamientos de la mandataria serán atendidos con responsabilidad y agudeza.

“El Ejecutivo tiene la facultad de enviar sus propias iniciativas preferentes, y en este caso ingresaron dos: una en materia de seguridad y otra sobre turismo. La Comisión ya está trabajando en ellas, pero quiero ser muy claro, no se van a sacar al vapor, como coloquialmente se dice, sino que pasarán por un proceso serio y responsable”, puntualizó el legislador.

Explicó que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las comisiones dictaminadoras tienen un plazo de 20 días naturales para elaborar el dictamen correspondiente, el cual deberá ser turnado al pleno para su discusión y votación antes de que se cumpla el plazo de 30 días naturales.

En entrevista, González Herrera subrayó que la dinámica de su comisión seguirá siendo la de apertura, diálogo y consenso entre los diferentes grupos parlamentarios, por lo que “en estos dos casos, como en el resto, la prioridad es que las y los diputados tengan pleno conocimiento del contenido de estos dictámenes, y que exista espacio para comentarios, observaciones y propuestas que nutran el trabajo legislativo. La responsabilidad que tenemos es grande: lo que se apruebe debe ser siempre en favor de Tlaxcala”.

La iniciativa en materia de seguridad busca reformar la Ley de Seguridad Pública y Ciudadana, con el objetivo de ampliar atribuciones operativas y de coordinación interinstitucional en un contexto de creciente percepción de inseguridad en la entidad. En tanto, la propuesta de turismo plantea regular el fenómeno del hospedaje digital, estableciendo obligaciones fiscales, de seguridad y de registro para los prestadores de servicios, con el fin de garantizar condiciones de equidad frente a hoteles y posadas.

El legislador adelantó que en los próximos días convocará a sesión de la comisión que encabeza para presentar un primer proyecto de dictamen, porque “sí es un tema urgente por los tiempos legales, pero eso no significa improvisar ni cometer omisiones. Estaremos en tiempo y forma, pero cuidando que el trabajo tenga la seriedad y los efectos que el pueblo de Tlaxcala merece”, concluyó.