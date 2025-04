No descarta Ordoñez Brasdefer buscar reelección de presidencia de la CEDH

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer no descartó la posibilidad de solicitar al pleno de la LXV Legislatura local su ratificación en el cargo, pero ello dependerá del resultado de una evaluación que realice a su trabajo al frente de esa institución.

- Anuncio -

Después que el Congreso local definió el proceso de elección para la presidencia del citado organismo y las cuatro consejerías del Consejo Consultivo, en el que se dejó a salvo el derecho a participar por una reelección por un periodo similar, la ombudsperson aseguró que aún no define su participación.

“Ahora no lo estoy pensando en este momento, tengo que terminar esta evaluación, si bien es cierto que se abre un proceso, quiero decirte que no me voy a adelantar y bueno son cuestiones que no están al alcance de uno. Podríamos tener voluntades, pero pues son decisiones que no toma una persona”.

Abundó que “todavía no inicia el proceso formalmente, entonces todavía sería adelantarme a unas cuestiones que pues se tienen que valorar, pero por hoy estamos trabajando”, dijo en entrevista colectiva.

- Advertisement -

Sin embargo, Ordoñez Brasdefer se dijo satisfecha con el trabajo que ha realizado al señalar que la institución ha avanzado en el reconocimiento de los derechos humanos respecto al plan estratégico que inicialmente presentó.

“Hemos logramos consolidar y posicionar nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos, claro, es un trabajo en el que converge no solamente la voluntad de quien lo presida, sino de todo un equipo de trabajo; contamos con un consejo consultivo que no siempre estuvimos de acuerdo, pero logramos consensos y se logró avanzar. Aún con desacuerdos se trabajó y se avanzó”.

En cuanto a los temas pendientes que tiene todavía la institución, mencionó que “en materia de derechos humanos siempre hay retos y hay que seguir avanzando. Lo que hemos hecho y nos hemos enfocado es a continuar y fortalecer lo que se ha venido haciendo antes de que fuera creada la comisión y bueno, vamos avanzando. Estos temas no se acaban, siempre hay”.

- Advertisement -

Ordóñez Brasdefer, recordó que su periodo concluye el próximo 11 de junio, por lo que una vez que el Congreso local emitió la convocatoria para la renovación de la presidencia de la CEDH definirá si busca la reelección, mientras tanto, indicó que “se está cerrando la administración, estoy enfocada en concretar algunos proyectos que se han venido haciendo en materia de difusión y capacitación que están por concluir, talleres y cursos; además de estar consolidando las firmas de convenio. Entonces, los estamos concluyendo para dejar las bases para que haya una continuidad al respecto”.