No hay corrupción en tema de Jóvenes Construyendo el Futuro: Garay

La presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del estado, Irma Yordana Garay Loredo descartó posibles actos de corrupción en el Poder Legislativo respecto a la operación del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Además, en entrevista, aseguró que hasta el momento no han registrado ninguna queja o caso de corrupción en torno al programa federal que impulsa el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, por parte de la Secretaría del Trabajo o de alguna otra autoridad.

“Esto no ocurre en el Congreso y he visto el desempeño de los jóvenes y creo que están en la voluntad de aprender porque en esa edad tienen que desarrollar ciertas cualidades, habilidades, aptitudes para su vida y hoy la situación real de trabajo está complicado, pero seguiremos trabajando para que ellos tengan mejores condiciones. No hay corrupción en el manejo de este programa”.