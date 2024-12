“No aman al estado quienes se dedican a criticar las acciones; no sé qué les moleste”: Cuéllar

Todo lo realizado en tres años ha sido pensando en Tlaxcala y quienes critican las acciones, “no aman verdaderamente al estado y lo respeto… la oposición a eso se dedica, a criticar cosas por criticar algo”, afirma la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien ante ello señala la importancia “que todos amemos y que hablemos bien del estado, porque de eso depende que nos vaya bien”. Además, afirma que para ella “es muy importante que haya gobernabilidad en el estado”.

“Si todos nos convertimos en voceros de lo que se está haciendo en Tlaxcala, habrá gente que venga a invertir, más turistas que vengan y se queden más tiempo, que la gente esté feliz, porque queremos un estado en donde estemos armónicamente contentos y yo trabajo todos los días para eso”, asienta.

Con motivo de su 3er Informe de Gobierno, la mandataria morenista destaca que a la mitad del camino ha logrado ya el 70 por ciento de las acciones contempladas para su sexenio y asegura que se rebasarán metas en lo que resta de su administración.

En entrevista que concede de La Jornada de Oriente en Casa de Gobierno, Lorena Cuéllar insiste que los hospitales, las escuelas, el trabajo a favor de las mujeres, en cultura, en medio ambiente, en deporte, en economía, se hacen pensando en los tlaxcaltecas, de modo que menciona sobre sus detractores: “no sé qué sea lo que les moleste o que pudieran criticar, lo respeto, pero la oposición a eso se dedica, a criticar cosas por criticar algo”.

En cuanto a su 3er Informa de Gobierno, indica que “hay muchos temas” para hablar. “Creo que este gobierno se ha caracterizado por atender a todos los actores, para mí ha sido muy importante no dejar fuera a nadie, a nadie”.

Menciona que la salud ha sido un sello de este gobierno, pero también los temas de seguridad, de educación, de medio ambiente, campo, mujeres. “Es tiempo de mujeres y se han realizado más de 3.7 millones de acciones para mujeres con una inversión histórica de 4 mil millones de pesos exclusivamente para este sector”.

“Hay un plan de trabajo y hoy llevamos ya el 70 por ciento de esos compromisos a tres años. Desde luego que estoy haciendo más de lo que yo me imaginé poder hacer, pensé que no podíamos avanzar tanto en obra pública y hoy ya tenemos más de 5 mil obras, prácticamente cinco obras diarias inauguradas en promedio y eso es histórico porque podemos juntar varias administraciones y nos costarían varias para decir ya logramos lo de tantas administraciones”.

Entre las obras cita acciones de gran impacto como la Ciudad de la Salud, la Ciudad de la Seguridad, la Ciudad Administrativa, la Ciudad de la Cultura, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento. “Para mí es ir poniendo en orden porque teníamos muchas dependencias, por ejemplo, que se pagaba contratos millonarios de renta y ese recurso va a servir para que otras administraciones ya puedan ahorrarse esos millones y puedan hacer todavía más obra de la que hoy hemos hecho”.

Otras acciones son los edificios de las nuevas fiscalías, el CRIAT que operará con el modelo Teletón, el albergue para familiares de pacientes, la Clínica de Hemodinamia, la Clínica de Hemodiálisis. De hecho, hace un paréntesis para comentar que es importante difundir los servicios de la Clínica de Hemodinamia porque todavía hay gente que no sabe de su operación y “a mí me preocupa porque eso quiere decir que mucha gente puede morir” por no saber que hay un lugar donde puede atenderse en Tlaxcala.

También está la clínica de mínima invasión, “entonces todo eso es un avance enorme para Tlaxcala en el sector salud, ya tenemos 7 mil 800 nuevos equipos, más de mil médicos, se ha rehabilitado el Hospital de la Mujer, ampliado el Hospital Infantil, el centro oftalmológico cuenta con nuevos equipos sofisticados, el ITAES tiene el tomógrafo más importante de Latinoamérica y está por llegar el equipo de Resonancia Magnética, “la verdad es que me siento orgullosa de lo que hoy es Tlaxcala”.

En el tema de bienestar, indica que hoy ocho de cada 10 tlaxcaltecas reciben apoyos de programas sociales; por ejemplo, en materia de vivienda se han entregado cuartos dormitorios, cuartos con baños, calentadores solares, puertas y ventanas, tinacos, pisos y techos, enseres domésticos como refrigeradores y estufas, y se está a décimas de abatir el rezago en luz y agua potable, “lo vamos a lograr”.

También, subraya que Tlaxcala está en segundo lugar en eliminación de la pobreza alimentaria porque se llevan paquetes y ahora está en marcha la construcción del Banco de Alimentos con Cáritas para llegar todavía a más hogares.

De la misma forma, se ha invertido para pasar de comedores fríos a comedores calientes, “hoy los niños tienen comedores calientes en sus escuelas. Se han abierto 13 Unidades de Bienestar para tu Nutrición donde las mujeres, sobre todo las jefas de familia, tengan alimentos gratuitos de lunes a domingo”.

En el tema de inclusión social, la gobernadora agrega que se ha atendido a personas con discapacidad, se ha incrementado 24 veces el presupuesto solamente en este programa en tema de discapacidad porque por ahí se hablaba de que desapareció el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD) y “puedo decir que como nunca en este estado se ha invertido en atención a la discapacidad”.

Recuerda que Tlaxcala estaba en último lugar en la entrega de apoyos funcionales como sillas de ruedas, implantes cloqueares, aparatos auditivos, prótesis de pierna, en fin, pero “hoy tenemos el segundo lugar a nivel nacional, para mí eso es también muy importante, construimos el Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad para que se incluyan en el área laboral, hemos hecho cinco”.

Realza que la construcción del CRIAT–Teletón no estaba considerada en su sexenio, pero “para mí era importante que hubiera uno, es el único de la República que se ha construido con recursos propios y va a ser uno de los mejores del país. En Teletón están sorprendidos de lo que hemos hecho y estaremos el próximo año ya inaugurándolo”.

Abunda que también está firme la meta de que haya una Unidad Básica de Rehabilitación en cada uno de los 60 municipios y ya se llevan 53.

Otra acción que destaca está dirigida a los adultos mayores que están postrados en cama y a ellos se les llevan todos los servicios desde el primer año de su gobierno, lo cual ahora la presidente Claudia Sheinbaum va a llevar a todo el país.

En educación y cultura, refiere que se han rehabilitado y dado mantenimiento a más de mil escuelas tras los desperfectos que se presentaron por la pandemia, se han inaugurado nuevos edificios, se han comprado camiones para las universidades, se han equipado laboratorios, se han abierto nuevas licenciaturas, se han construido siete nuevas escuelas, abierto cinco nuevas universidades en esta Cuarta Transformación y está por iniciar los trabajos del edificio del Instituto Politécnico Nacional, luego de que se rehabilitó el antiguo “elefante blanco” (la Plaza del Bicentenario) para albergar al principio a los primeros alumnos.

Tlaxcala también es el único estado de la República que tiene licenciaturas a través del Instituto Nacional de Bellas Artes o el Conservatorio Nacional. Se han construido techumbres, incrementando el número de aulas y se van a enviar a cerca de mil maestros de educación especial a las escuelas para atender a los estudiantes con discapacidad.

La mandataria menciona que están por inaugurarse dos nuevas universidades, la “Rosario Castellanos” y la de la Salud. “Somos uno de los estados que más hemos avanzado en el tema de educación”.

En cultura se han abierto 12 museos y se rehabilitó el Museo Nacional de Títeres (Munati), además de que las alfombras de Huamantla ya están dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial y se logró que el Conjunto Conventual Catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción sea Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Respecto de los programas dirigidos hacia las mujeres, explica que se han realizado 3.7 millones de acciones para cerca de 700 mil mujeres en el estado con una inversión de 4 mil millones de pesos. Por ejemplo, en mujeres campesinas, Tlaxcala es el estado con más inversión estatal para este sector, además de que se han abierto refugios, el Centro de Justicia para Mujeres, se creó la nueva Policía de Género, los botones de pánico y se han generado nuevos negocios para mujeres. Hoy, las emprendedoras se han capacitado cómo hacer que sea un negocio exitoso, cómo llevar las finanzas de ese negocio, cómo tener su propia marca, su empaque, que tengan la posibilidad de vender sus productos en tiendas de conveniencia e inclusive exportar sus productos, cómo empoderar a las mujeres para sacarlas de la violencia.

“Entonces, hemos encaminado el 65 por ciento de nuestros programas a mujeres, en apoyo de todo tipo de vivienda, de capacitación, de becas, de estímulos para mujeres artesanas, para mujeres deportistas”.

Recuerda que antes de asumir el cargo como gobernadora luchó para que se decretara la Alerta de Violencia de Género, “que sabía que era una tremenda responsabilidad y que me iba a traer una cantidad de trabajo y ahí vamos, ha sido una lucha muy grande porque se han tenido que reformar muchas leyes, construir espacios para las mujeres, se han habilitado 100 lactarios para que las mujeres puedan amamantar.

–¿Tiene usted alguna fecha específica para cumplir al 100 por ciento todas las observaciones y las recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género?–, se le cuestiona.

–Es complejo porque tienen que irse involucrando muchos entes y lo estamos logrando, estamos avanzando para cumplir al 100 por ciento todas las peticiones que nos hace la Federación, porque a partir de que nosotros entramos a esta Alerta de Género, ya tenemos que ir viendo estándares muy complejos y tienes que estar mandando información permanente y dando resultados. Entonces, para eso se requiere un gran trabajo de todas las dependencias, hoy se va a crear la Secretaría de la Mujer que es también un paso muy importante porque se ampliarán los servicios para atender a las mujeres y ya con el 65 por ciento de programas encaminados a mujeres, pues hoy seguimos fortaleciendo más, informando más y atendiendo más a las mujeres.

–¿Qué avances hay más en salud?

–Hemos logrado que Tlaxcala sea el primer lugar en la implementación del IMSS–Bienestar, ¿Eso qué nos ha traído de beneficio? Tlaxcala tenía poco presupuesto para atender las cirugías y servicios que se requerían, los especialistas que se necesitaban, ampliar los horarios de las clínicas de las comunidades que tenían un horario hasta las 11 de la mañana, la gente se quejaba. Hoy tienen horario de tiempo completo, de lunes a domingo y tanto turno matutino como vespertino. Estamos ya prácticamente a nada de ir consolidando la preocupación más grande de la presidenta Claudia Sheinbaum y desde luego mi preocupación que es contar con el medicamento al 100 por ciento.

“Cuando me hacía cargo total logramos el 100 por ciento en la cobertura, pero hoy estamos pasando al IMSS–Bienestar y se requiere de compras multimillonarias para todo el país y ya tenemos un equipo de 600 computadoras para que todos los médicos tengan el stock de cuántos medicamentos y ya que si no hay este, tengo esta otra y este otra fórmula para que nadie se quede sin medicamento. Qué puedan ir viendo lo que hay en el almacén, que eso no existía. Hoy todo esto se va a ir mejorando, ya están las computadoras, ya están los médicos capacitados, pero ahora faltan los almacenes y las farmacias, entonces se calcula que todo el próximo año va a ser de la consolidación ya de las compras masivas en todo el país de medicamentos y esto va a ser que de alguna manera nosotros podamos dar más servicios. Hoy hemos hecho 25 mil intervenciones quirúrgicas más de lo que antes se hacía, por ejemplo. Hoy tenemos mil médicos más entre especialistas y sector que atiende a la salud que antes. Hoy tenemos más presupuesto que antes para atender hemodiálisis, servicios de hemodinamia, cosas que antes no teníamos, pero que ya al hacerse cargo la Federación, pues se van a ir ampliando, pero estamos en esa consolidación todavía. Siempre los cambios son complicados, pero la idea es que se consolide el sector salud y con todo lo que se ha construido por parte del gobierno, se está fortaleciendo la salud.

“Hoy Tlaxcala es primer lugar en la implementación de IMSS–Bienestar, Tlaxcala ha sido primer lugar en la atención de vacunas Covid, por ejemplo, en fin, hemos estado atendiendo muchos temas desde el sector salud y hoy Tlaxcala es el uno de los estados que tiene su albergue de familiares de pacientes que es muy importante para la atención de los familiares, es el estado que en cada cuarto de pacientes ya tienen una silla–cama para poder descansar cuando tienen que cuidar a sus familiares. Hoy tenemos casi 8 mil nuevos equipos, se fueron los mastógrafos viejos, se fueron las incubadoras viejas, todo es hoy de la mejor calidad y de la mejor tecnología, y seguimos trabajando en el tema de salud.

También, expone que está iniciando la construcción del Acelerador Lineal que prometió y que muy pocos estados lo tienen y por eso incluso prevé que habrá turismo médico por esta tecnología.

Sobre los proyectos para construir o ampliar hospitales, informa que ya se presentaron los proyectos y “lo que sí puedo decir es que me preocupaba mucho el tema de salud y el tema del agua. Ya están autorizados esos proyectos que presentamos para iniciar verdaderamente hoy el saneamiento del río Atoyac, vamos a empezar desde Tlaxco, ya los proyectos están autorizados y vamos avanzando”

Y del tema de salud, “nosotros de manera personal, por parte del gobierno, hemos ido mejorando las instalaciones del Hospital de la Mujer, hemos ampliado el Hospital Infantil, hemos equipado el Centro Odontológico, estamos construyendo la Coeprist y vamos a ver también el Centro Antirrábico que era terrible y pues van a ser nuevas instalaciones, la Clínica de Bienestar Animal, o sea, nosotros hemos seguido invirtiendo como estado, cuidando los recursos para que alcancen para todas estas obras magnas que se están haciendo”.

–¿Y si les autorizan estos proyectos, entonces vendrá la inversión?

–Así es.

–¿Hay una fecha para que se los definan?

–Se van presentando todos los proyectos y nos van enfocando los recursos para lo que más hace falta, por ejemplo, ellos ven que el tema del saneamiento del río es muy importante y es una inversión de cientos y cientos de millones de pesos que se van a invertir.

–¿Hay una cifra de inversión para Tlaxcala específicamente en el tema del río?

–Presentamos los proyectos, son como mil 500 millones de pesos y se van a ir dando conforme a la autorización federal para el tema de saneamiento.

–¿Y en turismo y deporte, qué se ha realizado?

–Se ha invertido mucho también en deporte, para mí ha sido muy importante, la primera acción que hice como gobernadora fue abrir el bachillerato de atletismo que hoy alberga a jóvenes, a quienes se les ofrece hospedaje, alimentación y educación de manera gratuita. Nos ha ayudado a que muchos jóvenes se empiecen a involucrar en el tema del deporte, de ahí que vinieron muchos eventos deportivos a nivel mundial, nueve eventos deportivos, estos mismos eventos trajeron mucho turismo y empezaron a lograr a que los jóvenes se quisieran involucrar en el tema deportivo. Construimos dos pistas certificadas de alto rendimiento, somos el único estado que las tiene porque están certificadas como las de París 2024.

“Hoy tenemos una alberca olímpica en donde también ya empezamos a tener eventos nacionales, vinieron de Acapulco, de Oaxaca, a diferentes eventos y para nosotros es importante que Tlaxcala vaya creciendo. Estamos construyendo la Ciudad de Alto Rendimiento con 33 disciplinas distintas, esto es una inversión histórica en el deporte. Además, hoy tenemos entrenadores pagados, deportistas pagados, para que todos los que hayan salido al extranjero, hayan salido con el apoyo de su gobierno, hoy tenemos becas, les ofrecemos un informe de muy buena calidad. Hoy nuestros deportistas. Hemos estado al pendiente de darles sus premios, sus reconocimientos, en fin, así que seguimos invirtiendo en el tema del deporte. Viene para el próximo año el Tour de France que también será importante para tenerlo dentro de uno de los nuevos eventos que vamos a tener para traer al turismo. Tenemos 22 nuevos hoteles, tenemos hoy la segunda derrama más importante del país es el turismo,

–¿Cómo está eso del Tour de France?

–Sí, viene el Tour de Francia, vendrán ciclistas de diferentes partes del mundo y eso también es un nuevo panorama en cuanto al deporte, porque hemos tenido box, tiro con arco, voleibol de playa y hoy tendremos el Tour de France que también será una nueva oportunidad para que vengan otro tipo de atletas. Y también se pretenden otro tipo de espectáculos que estamos ahorita concretados.

–Por último, hay personas o actores que no coinciden con las acciones que se han hecho en su gobierno y las critican, ¿qué les diría usted?

–Pues mira, hoy todo lo que hemos hecho es pensando en Tlaxcala, en la salud de los tlaxcaltecas, en el bienestar de los tlaxcaltecas, en el desarrollo del estado, hoy tenemos 39 nuevas empresas, 22 países que invierten en Tlaxcala, el mayor número de empleos que están formales en Tlaxcala y que nos hemos dedicado a trabajar, a servir, a unir a Tlaxcala, a unir a todos, para mí es muy importante que haya gobernabilidad en el estado y yo pienso que quienes criticamos al estado, pues no lo amamos verdaderamente, quienes amamos a Tlaxcala deseamos que le vaya bien. Habrá cosas que a lo mejor diga alguien por qué construyó un hospital y no construyó otra cosa.

“Yo lo respeto, pero hoy todas las cosas que se están haciendo es para beneficio de la gente, no hay algo que me diga es que ese hospital no es para beneficio de la gente, No sé qué pudiera ser algo que les moleste o que pudieran criticar, los respeto, porque a veces la oposición se dedica a eso, ¿no?, a criticar por criticar algo, pero para mí es importante que todos amemos a este estado y que hablemos bien de este estado, porque de eso depende que también le vaya bien. Si todos nos convertimos en voceros de lo que se está haciendo en Tlaxcala, pues obviamente habrá gente que venga más a invertir, más turistas que vengan y se queden más tiempo, que la gente esté feliz, porque lo que queremos es un estado en donde todos estemos armónicamente contentos, para mí eso es muy importante y créeme que trabajo todos los días para eso. Lo respeto mucho, pero les pido a todos que amemos al estado y que hablemos bien de nuestro estado, porque esa es nuestra esencia, es lo que tenemos para vender, lo que tenemos es este estado que tiene tantas cosas, que nos ha regalado el estado y que hoy las tenemos que dar a conocer al mundo entero.