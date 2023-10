No agredí a nadie, son mentiras, ahora yo soy víctima de una campaña: Alejandra Ramírez

Tras ser denunciada pública y legalmente por Laura N., por presuntamente agredir física y verbalmente, así como por incurrir en violencia de género, la diputada Alejandra Ramírez Ortiz, imputada de esas conductas, negó los hechos y por el contrario, ahora se dijo víctima de una campaña de desprestigio en su contra “que me han afectado emocionalmente, laboral y en mí familia” al grado que fue separada del cargo de docente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) y dejó la presidencia del Partido Alianza Ciudadana.

La integrante de la LXIV Legislatura local tardó nueve días en salir al paso a las imputaciones y denuncias que existen en su contra por, presuntamente, agredir, junto con su esposo, Enrique Vázquez Fernández, a Laura N., docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UATx, al asegurar que todo se trata de “mentiras”.

En entrevista colectiva en uno de los pasillos del Palacio Legislativo, Ramírez Ortiz negó que haya incurrido en alguna agresión en contra de la docente Laura N, por lo que aseguró que este caso lo dejará en manos de las autoridades judiciales.

“No quería hablar de este asunto, porque era un tema netamente privado y en la esfera de la personal, de un suceso que aconteció de manera bochornoso y que además me apena, pero que se ha vertido muchas elucubraciones y comentarios, que los rechazó y que solamente quiero apelar a mi derecho constitucional y al derecho fundamental y al derecho humano de la presunción de inocencia, porque ni siquiera he recibido ningún citatorio por parte de ninguna institución, solamente existe en la declaración de una persona y esperemos que todo esto se diriman en las instancias que deben de ser, que son las instancias judiciales”.

Incluso, la diputada, al borde del llanto, ahora se dijo víctima de estas imputaciones, de las cuales ya resultados afectados dos de sus hijos, por lo que pidió a los representantes de los medios de comunicación respeto del debido proceso.

“(Todo esto) ha provocado grandes daños a mi persona, no solamente han alterado mi tranquilidad emocional y mi salud, sino también han alterado los derechos de mis hijos, que son dos menores, los cuales, a partir del día de hoy no pueden asistir a la escuela y les está negando el derecho a la educación y con el tema también de mi suspensión como maestra, les están negando el tema de la alimentación a mis hijos; entonces les pido a todos ustedes respeto, porque esto nos deja una gran enseñanza. El lenguaje de odio que hoy se da en las redes sociales, que han llegado a atacarme en mi persona física, en mi familia y mis hijos, es un daño que podemos vivir cualquiera de nosotros. Hoy lamento mucho los sucesos y lamento mucho las mentiras vertidas en este proceso”.

Abundó: “No tengo nada de qué avergonzarme, sólo puedo decirles que soy una mujer de trabajo, de lucha y de mucho esfuerzo, que he tenido una carrera desde hace más de 20 años como docente y que no quiero afectar a nadie absolutamente nadie”.

Pero hay señalamientos de agresiones cometidas por usted, le pregunté.

-“No hubo tal está agresiones”, dijo.

Es inocente en todo esto, reviró otro reportero.

-Estoy esperando a que lo decida la instancia que es precisamente la obligada de decirlo, porque yo no puedo decirlo, porque no he sido llamada a declarar.

Entonces para usted los hechos denunciados son falaces, le insistí.

-Hasta ahora, hay únicamente la denuncia de una persona, hasta este momento hay una denuncia, de la cual no lo sé… pero yo también podría decirme afectada en este momento, en mi honra, en mi prestigio, en mi familia, en los derechos de mis hijos, yo sólo les pido que ustedes, como informadores de la comunicación, eviten este tipo de casos, que son tan lamentables, que terminan con familia, que terminan con las vida profesionales y que termina con la trayectoria de los hijos.

En caso de ser requerida por la autoridad solicitará licencia para acudir en su calidad de ciudadana, le preguntó un reportero.

No, porque no tengo fuero y ustedes lo saben porque hay un decreto (sic) en donde nosotros no contamos con fuero, pero vamos a esperar a que la autoridad resuelva y estamos llevando todo a las últimas instancias, cuando todavía no sabemos cuál es el curso que se le va a dar a este caso… (Además), porque tengo que mantener a mis hijos, porque yo no vivo de pensiones alimenticias, no tengo ninguna pensión alimenticia, yo sí tengo que mantener a mis hijos, yo si trabajo, enfatizó.

Respecto a su suspensión como docente en la UATx, Ramírez Ortiz enfatizó que la universidad “está en todo su derecho, porque tiene reglas y normas”, pero reiteró que esperará al fallo de las autoridades jurisdiccionales.

Qué tanto afecta esta situación en su contra como presidenta del PAC, le cuestionaron.

– A partir de ayer ya no soy la dirigente, porque es preciso aclarar y a partir del día de ayer le presenté mi renuncia y ya no soy la presidenta…porque ahora tengo tantas cosas y prioridades, más allá de mi vida pública y política, ahora mi prioridad está en el cuidado de mis hijos, concluyó.