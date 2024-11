No afectará a Movimiento Ciudadano renuncia de diputada Aguilar: Suárez

El presidente del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano, Delfino Suárez Piedras calificó como normal la renuncia a su militancia y representación como diputada local de esa fuerza política de Sandra Aguilar Vega, la cual, estimó, no afectará a este instituto político con miras a los trabajos para los comicios del año 2027, al asegurar “quien no se sienta cómodo que se vaya y deje que llegue gente nueva con ganas de trabajar”.

En entrevista, el ex diputado local dijo respetar la voluntad de su excorreligionaria, quien el pasado martes anunció su renuncia a ese instituto político y después, confirmara su adhesión a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A unos días de que se diera la renovación de la dirigencia estatal del Movimiento Ciudadano, con la unción de Dánae Figueroa como su nueva lideresa y de Suárez Piedras como presidente del Consejo Estatal de ese instituto, Aguilar Vega oficializó su renuncia a ese partido al asegurar que esta se dio por el despreció que existió a la militancia y a las bases, así como al trabajo político que ella venía realizando.

“La militancia partidista es respetada, es una decisión de cada persona decidir en donde nos sentimos cómodos, yo creo que la posición de la diputada es muy respetable y ella decidió moverse a otra opción, la respetamos. Ella no se sintió cómoda con la renovación del partido, y bueno, pues, nosotros respetamos mucho esa decisión”, dijo el ex presidente municipal de Tetla en entrevista telefónica.

-Qué tanto les puede afectar esa escisión en Movimiento Ciudadano, se le cuestionó.

-“Mira, yo te puedo decir que siendo muy honestos, en los partidos políticos, cuando hay una renovación en las dirigencias, estos movimientos son normales, son de esperarse, Entonces yo creo que no pensaríamos tanto de forma negativa, sino al contrario. Creo que si hay gente que ya no está a gusto, mejor que se vayan, y que haya otra gente nueva, por eso trabajaremos muy fuerte para que haya gente nueva que venga con todas las ganas de trabajar”, sostuvo el presidente del Consejo Estatal de Movimiento Ciudadano al tiempo de enfatizar que “a nadie se le ha corrido, a nadie se le ha dicho que no puede permanecer, pero así como se van a llegar”.

El ex diputado local minimizó la afectación que pudiera generar la renuncia de su única legisladora local, pues reiteró que “vamos a trabajar, se los aseguro, para potencializar al partido, apenas vamos llegando, no hemos terminado del proceso de entrega-recepción, pero nos vamos a poner a trabajar y les aseguro que lo haremos con la militancia para hacer un gran papel a favor de nuestro partido y de la sociedad de Tlaxcala, porque tenemos proyecto y ganas de trabajar, no somos nuevos en esto y sabemos cómo sumar voluntades”.