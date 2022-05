No a la simulación de seguridad en el estado y alto a violencia contra mujeres, demanda CTM

Alto a la delincuencia y a la agresión contra mujeres y no simulación de seguridad en Tlaxcala, así como justicia social pronta y expedita, de lo contrario la reforma laboral podría estar destinada al fracaso en el estado, debido a la “ineptitud” de un juez, demandó la Federación de Trabajadores de Tlaxcala C.T.M en la conmemoración del 1 de Mayo Día del Trabajo.

Asimismo, en este contexto el líder estatal de esta organización, Pascual Grande Sánchez, firmó un convenio marco de colaboración institucional con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordóñez Brasdefeder, a efecto de impulsar derechos laborales en los centros de trabajo y para que un visitador de ese órgano autónomo dé fe de respeto a garantías, de transparencia sindical y democracia, en la legitimación de contratos.

El mensaje alusivo al Día del Trabajo estuvo a cargo de Francisco Mixcoatl Antonio, quien pidió a Ignacio López Sánchez, titular de la Secretaría del Trabajo y Competitividad y representante de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, haga eco del requerimiento en materia de seguridad, pues “queremos que nuestros hombres y mujeres cada que se van al tercer turno a esperar el transporte, lo hagan con plena certeza de que no van a ser víctimas de la delincuencia”

- Anuncio -

También demandó que se ponga un alto a la agresión a mujeres, pues en el casos de las fuentes de empleo se han establecido protocolos para evitar la discriminación, ya que es un tema “que está muy penado en las fábricas, pero en las calles siempre se van a encontrar con ese lastre social”

No queremos discursos que –enfatizó- nos digan o simulen que hay seguridad, no queremos que nos sigan diciendo que Tlaxcala es uno de los estados más seguros, “porque ha habido empresas donde se han metido los hijos de lo ajeno a robar los cajeros, eso no lo podemos permitir”, subrayó en este acto efectuado en el auditorio de sus instalaciones en la capital.

Acentuó que se ha ingresado a una reforma laboral “de gran calado”, que la justicia social se ha judicializado y se ha dado fin de manera paulatina a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para transitar a este nuevo modelo.

Derivado de esto se ha inaugurado un Juzgado Laboral de Primera Instancia, “pero es lamentable su actuación, tenemos a un juez que no sabe lo que es la justicia social, porque no es darle lo que por derecho corresponda sino al que más lo necesite, porque está sustentada en equilibrar los factores de la producción”.

- Anuncio -

Sin embargo, señaló que en Tlaxcala no se ha avanzado “porque tenemos que estar litigando nuestros asuntos ante la justicia federal por la falta de profesionalismo, de celeridad de este juez; en las fuentes de empleo el que no dé resultados se va y lo mismo exigimos a esos servidores públicos que no dan resultados, que no entienden para qué fueron puestos ahí”.

Añadió que de 150 trabajadores pertenecientes a la sección 55 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 130 se han incorporado a esta Federación “porque han decidido abandonar” a la magisterial “porque no se sienten representados y porque no han libertad sindical, porque solo van por sus cuotas, nosotros no… se les ha dado autonomía en su actuar”.

Pero reiteró que por “la ineptitud de un juez” este asunto aún se litiga, ya que él argumenta que no tiene certeza jurídica; “ya –exigió- no más servidores públicos nefastos, porque si no la justicia laboral va a ser un fracaso; por desgracia no vino la titular del Poder Judicial, pero ese es uno de los grandes pendientes”.

Advirtió que la reforma laboral representa un gran avance, “pero en Tlaxcala podría estar destinada al fracaso”, si es que la justicia social no se aplica correctamente como lo solicitan que sea, pronta, expedita y transparente; y que mientras este juez siga con formalismos jurídicos y no vaya al fondo del asunto, “tendremos que seguir litigando en la justicia federal”.

Destacó que la CTM ha cumplido 100 por ciento con la reforma laborar, donde la libertad sindical es pilar fundamental, interés común y defensa de los derechos como trabajadores, por lo que se ha creado la secretaría de derechos humanos y de igualdad de género en cada uno de los comités seccionales y estatales.

Afirmó que todos los contratos colectivos de trabajo se encuentran legitimados 100 por ciento. A su vez, López Sánchez ofreció informar sobre el caso del juez cuya actuación “deja mucho que desear” y remarco que salarios justos y mejores empleos es una de las prioridades de la nueva dependencia que representa.

En el auditorio, las y los cetemistas colgaron una manta en la que demandaron al gobierno federal medidas económicas que frenen alza de precios en alimentos, combustibles y demás satisfactores para las familias de la base trabajadora.