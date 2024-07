Ningún alcalde o ex funcionario ha impugnado ante el TSJE la reprobación de sus cuentas públicas

La presidenta del Poder Judicial de Tlaxcala, Anel Bañuelos Meneses dio a conocer que ningún alcalde o ex presidente municipal ha promovido algún juicio de protección constitucional para evitar cualquier acción penal o administrativa en su contra por la reprobación de cuentas públicas.

Tras la revelación del titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela de que existen al menos 100 denuncias penales por la reprobación de cuentas públicas de los últimos ejercicios fiscales, principalmente en contra de ex autoridades municipales y actuales integrantes de ayuntamientos, por actos u omisiones presumibles de delito de peculado o por actos de corrupción, la titular del Tribunal Superior de Justicia del estado sostuvo que no han promovido ningún recurso, en el ámbito local, en contra de la acción de la justicia

Te puede interesar: Aprueba el pleno del Congreso las bases del procedimiento interno para la dictaminación de cuentas públicas

“A la fecha no tenemos registrado o radicado algún juicio de protección constitucional promovido por parte de alguno de los alcaldes en contra de la no aprobación de las cuentas públicas, no tenemos hasta el momento ninguno todavía”.