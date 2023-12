Niegan suspensión definitiva contra designación del titular del OFS

El 29 de noviembre del presente año, fue notificada al Congreso local la resolución de fecha 27 de noviembre, realizada por el juez del distrito tercero del estado de Tlaxcala, Carlos Alberto Ávila Muñoz, misma en la que negó la suspensión definitiva que buscaba dejar sin efectos el proceso de selección del auditor de Fiscalización Superior. Lo anterior, respecto al juicio de amparo 1551/2023

Entre los argumentos que el juez de distrito esgrimió, fue que la suspensión no puede tener efectos retroactivos, sobre un acto jurídicamente consumado, por lo tanto, no es procedente, debido a que los efectos de la suspensión no pueden ser restitutivos, únicamente suspensivos.

Ante la determinación por la que “se niega la suspensión definitiva”, el Congreso del estado reafirma no sólo la legalidad del nombramiento del titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela; sino el interés de las y los diputados para realizar procesos transparentes, abiertos e incluyentes y por consenso de todas las fuerzas políticas representadas en la LXIV Legislatura.