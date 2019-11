Niega magistrado Nava actos ilegales y excesos atribuidos a su persona

El magistrado del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), Miguel Nava Xochitiotzi negó haber incurrido en alguna ilegalidad y mucho menos haberse extralimitado en sus funciones al hacer del conocimiento de las autoridades judiciales conductas atribuidas a Ángel Cahuantzi Lopantzi que trastocan la legalidad.

Por ello, el jurista minimizó la denuncia penal promovida en su contra ante Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) a fin de que se le finque alguna responsabilidad penal o la queja presentada ante el Senado de la República, por excederse en sus funciones jurisdiccionales y por incurrir en actos y omisiones que atentan contra “el buen despacho del encargo”.

Recordar que ambos casos fueron promovidos por Ángel Cahuantzi Lopantzi, quien a decir de los magistrados de la Sala Regional de Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fue afectado, por parte de Miguel Nava en su dignidad, en su honor y reputación como profesionista.

Todo ello es derivado de juicio electoral en el que Cahuantzi Lopantzi fungió como representante legal de Mizraim Portillo López, quien es presidente de comunidad de San Antonio Teacalco y solicitaba, por esa vía legal, recursos públicos por concepto de gasto corriente, emolumentos y techo presupuestal, correspondientes a junio y julio del actual año a la Comuna de San José Teacalco.

Al resolver el caso en el ámbito estatal, en el expediente TET-JOC-62/2019, el magistrado local determinó dar vista a la PGJE para, aparentemente, adjudicarle una responsabilidad de tipo administrativa y penal inexistente, al estimar que Cahuantzi Lopantzi no debía participar en dicho litigio con el argumento de que trabajaba como auxiliar administrativo en el área de Turismo del ayuntamiento Contla de Juan Cuamatzi.

Al respecto, el magistrado electoral dijo que no ha sido notificado de ambos procesos iniciados en su contra, pero confió en que éstos no procederán ya que “el fallo de la Sala Regional no significa que no se haya cometido tal conducta, al contrario, quien va a indagar es la PGJE de esa actuación, lo que sí queda claro que esta persona es un servidor público que trabaja en el ayuntamiento de Contla y no puede litigar, está impedido, no obstante, él se siente y está en su derecho de ejercer cualquier tipo de acción y, al contrario , le puedo decir que la decisión final fue por acuerdo plenario y se resolvió dar vista a la Procuraduría para que indagara sobre esa actitud asumida por la persona”.

-¿Tiene temor que este hecho pudiera generar alguna complicación para su cargo?, se le preguntó.