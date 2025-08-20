Niega ITE parcialidad en asignación de magistraturas; otorgan constancia a favor de Cervantes

Tras negar haya existido parcialidad o la pretensión del Instituto Tlaxcalteca de Elección (ITE) de imponer a alguna persona en el cargo, consejeros electorales entregaron a Claudia Cervantes Rosales la constancia que la acredita como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial de Tlaxcala.

En sesión especial celebrada la mañana de este miércoles, consejeros electorales rechazaron que haya existido intención alguna de favorecer o perjudicar a una persona en específico, luego de que en su momento se cuestionara la asignación hecha a favor de Juan Pablo Tena Ochoa, director jurídico del Congreso local, quien fue el varón mejor votado de la elección del pasado 1 de junio.

El presidente del ITE, Emmanuel Ávila González sostuvo que la asignación original respondió a los criterios de paridad y lineamientos de asignación aprobados en febrero y marzo pasados, los cuales buscaban dar certeza al proceso extraordinario derivado de la reforma judicial en Tlaxcala.

“Este Consejo General determinó con claridad y observando el texto constitucional local, quiénes ocuparían los espacios disponibles a asignar previo a la jornada electoral, con lo cual se cumplió con el principio de certeza. No hubo intención de beneficiar o perjudicar a alguien”, señaló.

Abundó que la reforma a la Constitución local, contenida en el Decreto 119, estableció que las magistraturas y jueces serían electos mediante voto ciudadano, y que la asignación debía hacerse alternadamente entre mujeres y hombres, iniciando por mujer.

En ese marco, justificó que el Consejo General del ITE ordenó un listado de candidaturas por género y nivel de votación, lo que en primera instancia permitió la integración del Tribunal de Disciplina Judicial con dos mujeres y un hombre, lo cual fue confirmado por un tribunal local.

“El propósito de mi intervención es atajar cualquier suspicacia sobre un actuar parcial de este Consejo General. Con sentencia en mano es muy cómodo acusar a este Consejo General de cometer errores o, peor aún, que actuó de manera deliberada para no observar el principio constitucional de paridad, por ello es relevante hacer estas precisiones para desvirtuar la idea de que el acuerdo ITE-CG63/2025 fue realizado con la intención de perjudicar o beneficiar a alguna persona en particular”.

Abundó: “no es empecinamiento de defender la asignación inicial del Tribunal de Disciplina Judicial, sino parte del contexto que, en el marco de nuestro sistema electoral, demuestra el nivel del blindaje que tienen los procesos electorales y el acceso a la justicia que poseen las y los actores políticos en los comicios”.

Por su parte, la consejera electoral Yediht Martínez Pinillo expuso que la resolución del TEPJF significó un cambio relevante en la interpretación del principio de paridad, pues ahora se reconoce que las mujeres que obtuvieron más votos que sus pares hombres deben ocupar el cargo antes que estos, aun cuando el esquema de alternancia sugiriera lo contrario.

“No necesariamente corresponde asignar un hombre después de una mujer, sino privilegiar que las candidatas con mayor votación accedan al cargo, acorde a la voluntad de la ciudadanía”, apuntó.

La consejera defendió que el ITE actuó en estricto apego a la legalidad, pues carece de facultades para reinterpretar la Constitución local o los lineamientos previamente aprobados, ya que “hacerlo comprometería los principios rectores de legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad a los que estamos obligados”, subrayó.

El presidente del ITE aclaró que, en cumplimiento de la resolución de la Sala Superior, el organismo verificó que Claudia Cervantes Rosales cumpliera con los requisitos de elegibilidad establecidos en la Constitución federal y local, como es estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, y no encontrarse en los supuestos de suspensión de derechos contemplados en el artículo 38 constitucional.

“Ambos supuestos han sido colmados a partir de la fecha de notificación de la sentencia, por lo que no existe mayor dilación en el cumplimiento de la resolución, ni propósito de afectación a la ciudadana Claudia Cervantes Rosales”, sentenció.

Tras dichas explicaciones y justificaciones, los consejeros hicieron la entrega de la constancia a favor de Claudia Cervantes quien el próximo 1 de septiembre deberá rendir protesta, ante el Congreso del estado, al cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, instancia que ese día iniciará sus funciones.