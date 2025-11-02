Niega de la Peña ser contradictorio en el tema del maíz porque nunca dirá que deje de sembrarse; es difícil aumentar el precio, reitera

“Nunca voy a decir (a campesinos) que no tengan que sembrar maíz”, pero debe ser para autoconsumo no para vender, aseveró Rafael de la Peña Bernal, titular de la Secretaría de Impulso Agropecuario (SIA), quien reiteró que es difícil aumentar el precio de este grano porque está regido por el mercado internacional.

Negó que caiga en contradicciones sobre los pronunciamientos que ha realizado reiteradamente en torno a este tema, como el que hizo en enero de este año durante la Tercera Feria de Financiamiento para el Sector Agropecuario y Acuícola del Estado de Tlaxcala 2025, en Apizaco.

En esa ocasión, expresó que “el maíz ya no es negocio” y que se debe apostar a la acuicultura, a los invernaderos de jitomate o de picante, a fin de proveer a la empresa La Morena “que también nos pide chile, cebolla y zanahoria; tenemos un mercado potencial, fuerte… necesitamos hacer de Tlaxcala un emporio”.

Durante el Diálogo Circular con medios de comunicación, el funcionario retomó la frase acuñada por defensores a nivel nacional: “Sin maíz no hay país, eso es muy claro”.

Sin embargo, puso como ejemplo que si el agricultor tiene ocho hectáreas no las puede destinar en su totalidad a este cultivo porque “va a seguir siendo pobre”, debido a que el precio no va a incrementar y porque no se puede competir con Estados Unidos que ofrece un costo de maíz amarillo en 3.50 pesos por kilogramo, mientras que en el estado es de mínimo cinco pesos.

“Yo lo que fomento y digo a nuestros productores es que tengan maíz para su consumo no para venderlo, no van a venderlo nunca excelentemente bien ni van a salir de pobres vendiéndolo”, enfatizó.

Dijo que deben seguir con la siembra de este cultivo porque “es nacional, pero apuéstenle a algo que genere mucho más dinero; con una hectárea de tomate verde que se siembre se saca lo de cuatro hectáreas de maíz, es un ejemplo nada más”.

El secretario afirmó que “nunca voy a decir que no tengan que sembrar maíz”, pues “de ahí vivimos” porque se elaboran tortillas y tlacoyos, pero es para autoconsumo no para tratar de vender.

Sobre las protestas realizadas por productores en las carreteras del país para pedir un incremento al precio de garantía, reiteró que es “difícil conseguir” que se logre porque está en función del mercado internacional.

Agregó que no se podría fijar un costo más caro “porque nadie nos lo compraría, China y Estados Unidos” lo venden más barato, lo que “sería una pérdida para el gobierno invertir en algo que no va a brindar crecimiento” a este sector.

Respecto del maíz nativo, de la Peña Bernal mencionó que hay 13 semillas criollas de Tlaxcala, entre ellas, la azul y roja, que tienen un mercado “excelente” porque se vende en 16 o 17 pesos el kilogramo.

Citó que hay jóvenes que quieren trabajar variedades nativas, pero solamente rinde de tres a cuatro toneladas por hectárea, aunque anteriormente se obtenían nada más una y media toneladas.

“Es más rico, más proteico y de mejor calidad, pero no les genera como otro tipo de maíz que nos deja hasta 10, 15 toneladas”, incluso hasta 20 toneladas, por lo que la SIA lleva a cabo capacitaciones con el especialista Ernesto Cruz para que al menos se alcancen ocho o 10 toneladas en criollos.

Recalcó que no es el mismo procedimiento para sembrar nativos e híbridos. “Estamos viendo que se pueda producir más maíz, no es que lo estemos dejando abandonado, pero la gente solicita uno que les deje mayor cantidad de dinero y que tenga mayor resistencia para amarrarse al suelo, porque en los nativos si viene un ventarrón fuerte nos tira todas las cañas… estamos apostando a nativos solo que la sociedad prefiere sembrar otro tipo de semillas, no es que no lo queramos apoyar”.

