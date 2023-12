Nepotismo a la Xóchitl

La precandidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez practica el nepotismo al incorporar a su equipo de precampaña a sus dos hijos, al otorgarles de manera discrecional espacios de coordinación en primer plano en temas de redes sociales y red de jóvenes, independientemente de que no cobren salarios manejarán recursos públicos derivados de las prerrogativas que otorga el Estado a los partidos políticos por ser instituciones de interés público. Dicha acción nuevamente vuelve a contradecir a la precandidata que había sostenido que nunca invitaría a su parentela al ejercicio político, pero quizás más grave es que ocupe este tipo de prácticas que expresan con toda nitidez la cultura priista que tanto daño hizo al poder público en México, vivir del presupuesto.

El nepotismo fue y es una práctica que particularmente caracteriza a la cultura priista, aunque no es exclusiva de ésta, pues se reprodujo en el sistema político mexicano en épocas del régimen autoritario, sobrevivió a la transición y aún en el régimen democrático coexisten este tipo de prácticas. A pesar que se ha legislado en la materia, los políticos han encontrado la forma, ya sea violando la ley o torciéndola con nuevos esquemas, de aprovechar el poder para beneficiarse de él, ampliando las posibilidades de enriquecimiento ilícito, de asegurar impunidad y crear redes de protección que garanticen vivir del presupuesto tanto del que ostenta el cargo, como el de sus familiares.

El problema es mayor cuando se suman dos factores: la inexperiencia para desarrollar la función y las redes de protección que aseguran la discrecionalidad y el dispendio relacionado con la complicidad o el aval del jefe que es en realidad su pariente, así por lo regular hacen y deshacen a su antojo. Este tipo de entramado se fue tejiendo en los diferentes poderes de la unión, las instituciones autónomas, en los organismos paraestatales y desde luego en los poderes estatales. Sin duda, el Poder Judicial vigente es un ejemplo del nepotismo en su máxima expresión, distintas investigaciones han documentado las redes de parentesco que están enquistadas en ese poder: ministros, jueces, ministerios públicos han establecido cuotas para que cada uno de ellos tenga a la familia trabajando, con cargo al erario, vivir de la nómina.

De hecho, tanto el patrimonialismo como el nepotismo han sido parte del pasado corrupto que se busca desterrar de la cultura política mexicana, pues fue parte esencial del régimen autoritario, cuyas consecuencias aún se padecen, por eso resulta inexplicable que la precandidata del PRIAN las ocupe porque recupera esas prácticas del pasado que precisamente fueron ampliamente criticadas por la oposición de ese entonces, acabar con el nepotismo y con el patrimonialismo fue la bandera de muchas de las manifestaciones de la izquierda mexicana en sus múltiples expresiones, a la que se agregaba la democratización de los procesos electorales.

--

Desde luego que el anuncio generó múltiples reacciones, pero destaca que la propia comentocracia, que apenas hace algunos meses le festejaba sus disparates, llamándola el fenómeno Xóchitl Gálvez, ahora le hayan puesto una paliza, pues para ellos resulta un despropósito, no sólo por los cuestionables nombramientos, sino porque reafirma que su aspiración por ser presidenta es para restaurar el viejo régimen de privilegios, que destacó por: nepotismo, patrimonialismo, compadrazgo, amiguismos, discrecionalidad, dispendio, verticalidad, autoritarismo, redes de complicidad, mecanismos de reciprocidad, intermediarismo, corporativismo, corrupción, represión y censura a la libertad de expresión, entre otros. El mensaje y los nombramientos se leen en el contexto de que ese pasado fue mejor y es el que aspira recuperar la precandidata del PRIAN.

Desde luego que los hijos de cualquier político pueden participar en procesos políticos electorales, es su derecho, pero la posición sí importa, no es lo mismo ser parte de la tropa que estar en el cuarto de guerra, dirigiendo la orquesta, aspirando presupuesto e influyendo directamente en las decisiones de la precampaña., evidentemente ellos le rendirán cuentas, si es que lo hacen a la precandidata, y obtendrán de ella el manto protector.

Sobra decir que las campañas de hoy centran parte importante de sus baterías en las redes sociales, mismas que demandan grandes cantidades de dinero público y privado, por fortuna se han desarrollado aplicaciones que muestran el gasto realizado por semana, por mes y dicha información ayuda a entender el impacto de éstas en la ciudadanía, aun así no se garantiza la transparencia y rendición de cuentas, pero eso no resta importancia al nepotismo con el cual la precandidata ha impuesto a sus parientes de primer grado en dos áreas que son importantes: manejo de redes y jóvenes, lo que la pinta de cuerpo entero, contradiciendo otra vez sus posturas, basta recordar el asedio realizado por Xóchitl Gálvez a uno de los hijos del presidente, aunque éste no ocupa ningún cargo en el servicio público, aun así la senadora arremetió contra AMLO. Meses después ella fue acusada de conflicto de interés por beneficiar a su empresa familiar y ahora a pesar que su decisión le constará políticamente, contra toda racionalidad coloca a sus hijos en la precampaña con las implicaciones que esto traerá, pues además del descrédito, les esperan tensiones internas en el cuarto de guerra, no los puso ahí para ser observadores y gastarse el dinero público que es parte de lo que harán, sino para ser informantes de primera mano de lo que ocurre en la operación política de la precampaña, sembrando la desconfianza a través del nepotismo.