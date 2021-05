Prácticamente cerrada, la negociación contractual con el Steieset de este año, asegura rector de la UATx

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), Luis Armando González Placencia aseguró que las negociaciones del pliego petitorio con la dirigencia del sindicato de trabajadores administrativos y de apoyo de la institución prácticamente están cerradas, por lo que espera firmar el convenio correspondiente antes de finalizar este mes.

No obstante, el funcionario prefirió actuar con cautela y no adelantar de manera unilateral los acuerdos alcanzados con la dirigencia sindical, pues no descartó la posibilidad de que el anuncio se de manera conjunta; si bien, consideró que la negociación se realizó en buenos términos por ambas partes.

En su momento, el secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Instituciones de Educación Superior del Estado de Tlaxcala (Steieset), Alberto Enrique Méndez Catalán refirió que el pliego petitorio de este año contemplaba el incremento de siete prestaciones laborales más en el clausulado del contrato colectivo que tiene firmado con la UATx.

Entre esos nuevos beneficios solicitados por la organización de 554 agremiados se encontraban la entrega de un bono de 40 mil pesos a trabajadores que cumplan 40 años o más de servicio y un estímulo de 15 mil pesos por vejez o invalidez para jubilados y pensionados, entre otros.

En entrevista, el rector de la UATx aseguró que la negociación con este sindicato se realizó en buenos términos y prácticamente está cerrada. En el caso del Sindicato de Trabajadores Académicos de la institución (Stuat), informó que ya se firmó el contrato colectivo, pero no proporcionó más detalles.

“Ya terminamos, afortunadamente todo bien. Nos falta firmar el contrato colectivo (con el Steiset), pero no puedo dar números hasta que lo anunciemos de manera conjunta, lo que sí puedo decir es que la negociación estuvo bien, digamos, en buenos términos. Hubo aceptación de ambos sindicatos”, afirmó el rector.

-¿Se cumplió el 80 o 90 por ciento de las peticiones?

-No tanto así; siempre el pliego petitorio es muy amplio, proporcional a las necesidades que se tienen, pero durante la negociación se va cerrando, hay acuerdos sobre qué puntos del pliego son prioritarios y casi siempre eso tiene que ver con los incrementos salariales, con los incrementos a las prestaciones asociadas al salario.

“Otros incrementos tienen que ver con beneficios laborales que cada año representan gastos para el sindicato o beneficio para sus agremiados, por ejemplo, en términos de becas, apoyos para cuando requieren gastos funerarios y situaciones de esta naturaleza. No me quiero adelantar, solo quiero decir que todo esto va por buen camino, no tenemos sobresaltos ni lo tendremos”.

González Placencia adelantó que el área de Comunicación Social de la UATx emitirá un boletín sobre los acuerdos alcanzados “cuando los sindicatos quieran que hagamos público el resultado de la negociación” de este año. “Ya firmamos con el Stuat y esperamos que lo hagamos con el Steieset este mes, pues ya nos tardamos, pero seguramente en estos días estaremos previendo la firma”.