Por negligencia de ITE, hubo violaciones que debe sancionar el INE: Lumbreras 

Por incurrir en actos de negligencia de parte de integrantes del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) que afectaron la participación ciudadana en la búsqueda de un cargo de elección popular, el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) dio vista al Instituto Nacional Electoral (INE) a fin de que deslinde y finque las responsabilidades que haya lugar.

El presidente del TET, José Lumbreras García sostuvo que la decisión fue ante las omisiones reiteradas por parte de personal o funcionarios del ITE, en especial, por no realizar el registro de candidatos o bien, “olvidar” la inscripción de éstos en las boletas utilizadas en la jornada electoral del pasado 6 de junio.

“Lo que encontramos fue que hubo ciudadanos, bueno dos ciudadanos y una ciudadana, que hicieron todo lo que correspondiente para ser registrados como candidatos a diversos cargos en esta elección y bueno finalmente no aparecieron en la boleta, hubo diferentes causas, en dos casos fue porque no les otorgaron el registro, o sea, no aparecieron en el acuerdo correspondiente a los organismos de los registros y en otro, aunque piensa que se le otorgó el registro y apareció en el acuerdo correspondiente, ya no apareció en la boleta, al momento de la jornada electoral”, explicó.