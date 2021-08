Negativa del IAIP a recomendación de la CEDH proyecta misoginia y un sistema patriarcal: activistas

El rechazo a la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP), muestra una actitud misógina, un sistema patriarcalizado y violencia institucional, expresaron activistas.

Por ello, hicieron un llamado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a investigar las acciones del comisionado presidente del IAIP, Didier López Sánchez; a la próxima Legislatura para que revise este tipo de acciones y al nuevo gobierno estatal para haga efectiva la protección y salvaguarda de los derechos de las mujeres.

En rueda de prensa, la activista feminista Eréndira Jiménez Montiel señaló que la recomendación “sienta un precedente muy valioso para Tlaxcala”, por lo que con su respuesta el IAIP niega la existencia de las circunstancias de violencia en la entidad y el respeto a las instituciones al soslayar atribuciones de la CEDH.

Por ello, consideró que la postura de ese Instituto proyecta misoginia y desconocimiento sobre procedimientos y derechos de las mujeres, así como un sistema patriarcalizado que “sigue violentando de otras formas”.

Apuntó que el IAIP genera violencia institucional, por lo que tendría que conocer que Tlaxcala es territorio con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), para atender, prevenir y erradicar todo tipo de agresiones.

Yeny Charrez Carlos, presidenta de la organización civil Mujeres con Poder, cuestionó que los integrantes del Consejo General del IAIP se hayan constituido en “violentadores y abogados particulares” en este caso para rechazar la recomendación “burda y absurdamente”, aun cuando ellos no sean señalados de incurrir en violación de los derechos humanos, sino sus antecesores.

Para la también abogada, los dos comisionados y la comisionada pudieron haber aceptado las encomiendas de la CEDH de manera parcial; sin embargo, cerraron toda posibilidad, incluso para la capacitación de personal.

Expuso que lo preocupante es que el caso denota que tampoco importa que las mujeres ocupen un cargo público, pues de todas maneras son sujetas de violencia y se confirman situaciones de desigualdad en ámbitos donde no deberían existir. “Si las instituciones no pueden garantizarles seguridad, menos lo van a hacer para quienes no ostentamos nada, a quienes somos simples mortales”, enfatizó.

Agregó que la designación del actual presidente del IAIP, Didier López Sánchez, como comisionado, fue impulsada por la bancada priista en el Congreso local; por tanto, preguntó si su actuación obedece a una línea política, pues en el gobierno actual, emanado de las mismas filas partidistas, no se reconocen los feminicidios ni otras violencias.

A la rueda de prensa asistió Marlene Alonso Meneses, quien promovió la queja ante la CEDH en 2018 en contra de sus pares José David Cabrera Canales y Francisco José Morones Servín, al denunciarlos de supuesta violencia de género en su contra cuando los tres fungían como comisionados del IAIP.

Abundó que este caso no es exclusivo de su persona, pues compete a todas las mujeres tlaxcaltecas, para que estas acciones no se vuelvan a repetir. Opinó que la no admisión de la recomendación se traduce en la falta de perspectiva de género y de la comprensión de derechos humanos.

Adelantó que presentará el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero también promoverá otras acciones legales y administrativas, que en su momento dará a conocer.

Alonso Meneses respondió que se reservará a precisar en este momento las otras formas en que procederá; sin embargo, resaltó que la negativa del IAIP la revictimiza.