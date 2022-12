Negación de la trata y políticas públicas pendientes para la educación masculina

La prostitución es una forma de explotación que se mantiene y sigue vigente hasta la actualidad. Tiene sus orígenes en el sistema patriarcal, el cual en palabras de Rosa Cobo surgió como una política de distribución de mujeres y se sostiene con la idea de dar espacios de entretenimiento a los hombres, lo que en estricto sentido convierte a las mujeres en objetos de diversión disponibles para los hombres, sin que estos últimos asuman su responsabilidad frente a la prostitución y explotación sexual de mujeres, ya sea como abastecedores o como demandantes.

Por un lado, son los tratantes quienes se dedican a enganchar, trasladar y explotar sexualmente a las mujeres. A través del tiempo van adaptando sus estrategias y han aprendido que en el actual contexto la mejor manera de prostituir mujeres es a través de la idea del amor, han aprendido que tratar bien a las mujeres, decirles palabras bonitas, regalarles cosas, les permite construir un camino de explotación por un largo tiempo.

Por otra parte, los hombres somos quienes generamos la demanda de los cuerpos de las mujeres, lo cual se justifica con ideas sociales como: “tengo mis necesidades”, “necesito relajarme después de una larga jornada de trabajo”, “sino hubiera mujeres prostitutas habría más violaciones hacia las mujeres”.

Michale Kaufman ha identificado que estas ideas se mantienen y refuerzan en una sociedad patriarcal que se ha encargado de garantizar a los hombres privilegios, Kaufman lo llama la “percepción de derecho al privilegio frente a las mujeres y a otros hombres que consideren inferiores a ellos”, lo que permite a los hombres reforzar su masculinidad sin pensar en el daño que generan, por ejemplo: que los hombres demanden libre acceso al cuerpo de las mujeres, se debe a que está instalado que su placer sexual debe ser atendido y antepuesto aun cuando la mujer esté siendo forzada o en el caso de las mujeres que viven prostitución o explotación sexual estén siendo obligadas.

Otro elemento que identifica es el permiso. A los hombres se les permite ejercer violencia hacia las mujeres, lo cual es celebrado y reforzado de distintas maneras, un ejemplo claro son las canciones. En el caso de las mujeres prostituidas y explotadas sexualmente existen testimonios donde las mujeres relatan las agresiones que viven a causa de los hombres, son golpeadas, insultadas, agredidas y estas situaciones se debe a que los hombres piensan que han adquirido un producto por tanto son dueños del objeto, lo que les da el derecho a usarlo como ellos decidan hacerlo.

- Anuncio -

Ser explotador o demandante es un aprendizaje que se genera desde que somos pequeños y se refuerza conforme vamos creciendo, si esta masculinidad se va construyendo a lo largo del tiempo, quiere decir que tenemos la oportunidad para transformar esta actitud violenta y explotadora. Para esto se requiere de políticas públicas claras y orientadas que marquen un proceso reeducativo permanente y continúo, que en el caso de Tlaxcala se encuentran establecida en el Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres 2022–2027.

Aunque la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros se empeña en señalar que el problema de la trata de mujeres prácticamente ha desaparecido porque no se han reportado casos de trata de mujeres ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sabemos que no es así, pues corredores de explotación como la vía corta, siguen activos; sabemos que los casos reportados al Secretariado Ejecutivo no pueden ser un indicador de la gravedad de la trata porque en 2021 se reportaron dos casos, mientras que por solicitud de acceso a la información a la Procuraduría del Estado, supimos que hubo 79 denuncias por explotación sexual –“Por denuncia anónima 40, por comparecencia 33, por otra modalidad seis”. Desafortunadamente el problema no desaparecerá hasta que no sea transformada esta masculinidad que explota o que demanda cuerpos de mujeres, en esto debería centrar el gobierno sus esfuerzos y no en negar o minimizar el problema.

- Anuncio.-

*Centro Fray Julián Garcés.