Necesario un programa de compensación a familias para enfrentar al Covid-19: CAP

La implementación de un “programa de compensación” a las familias vulnerables, que incluya la dotación de insumos para enfrentar la pandemia del Covid-19 y la condonación de pagos de los servicios de agua potable, energía eléctrica e impuesto predial, planteó José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP).

Resaltó que aun cuando las autoridades han instruido a la población a tomar medidas serias para la prevención del contagio de este virus para el cual todavía no hay cura, algunos sectores “no pueden permanecer mucho tiempo en el aislamiento domiciliario, porque cada día se acaba el dinero que guardan en sus bolsillos”.

Hay hogares pobres que enfrentan la amenaza del incremento desmedido del precio de la tortilla de maíz y del huevo a más de 45 pesos (en el caso de este último producto), los cuales forman parte de la canasta básica, señaló.

“Una familia de cuatro integrantes –mencionó– sobrevive con un kilo de tortillas, huevo, un cuarto de frijol y picante; esto es un gasto como de 40 pesos para una sola comida; pero normalmente la gente del campo no desayuna, ingiere un alimento sustancioso entre las 10 y 11 de la mañana y hasta las cinco o seis de la tarde, ya cerca de la cena, ingiere otra cantidad similar”.

Hay quienes agregan un refresco, pero son pocos y eso representa un costo extra; generalmente se consume agua o té, por eso se estima que se necesitan al menos 80 o 90 pesos diarios, “aunque muchas veces no alcanza para la carne, hay quienes tienen para café, otros no, y si la familia es más grande, eso no alcanza”, expresó.

“La gente privilegiada come tres veces al día, hay quienes solamente lo hacen dos veces y en los casos más graves solo una, pero habrá que pensar en aquella que se queda sin alimentos las 24 horas”.

Respondió que si bien los campesinos tienen “cierta ventaja” sobre otros sectores, debido a que producen algunos alimentos para el autoconsumo y les permite una “supervivencia mayor”, además de que por hábito “aguantan más sin comer”, también necesitan cubrir otras necesidades básicas como salud y educación, en las que en ocasiones deben atender imprevistos “y se tiene que vender lo que se tenía para la despensa”.

Acentuó que hay una “inestabilidad latente” y que no todos los productores agrícolas reciben apoyos gubernamentales, lo que insistió en que así como “se ha dado manga ancha” a las y los alcaldes “para usar a su mejor entender” los fondos del Resarcimiento a las Finanzas Municipales 2020, debería instrumentarse “un programa municipal” de compensación a familias “por los estragos mortales” generados por la pandemia.

Propuso que cada hogar en condiciones vulnerables debe ser dotado especialmente de gel antibacterial, jabón y papel higiénico, además de una de una “despensa alimentaria suficiente para paliar los tiempos difíciles”.

Aunadas a estas medidas –indicó–, tal vez tengan que hacer un programa de condonación de pagos de los servicios de agua potable, energía eléctrica y predial, de tal manera que los hogares tlaxcaltecas tengan algunos recursos monetarios para sobrevivir. ”Es necesario aplicar medidas de salvamento a las pequeñas y medianas empresas, así como un plan emergente de salvación a los hombres y a las mujeres del campo, que viven al día; ahora más que nunca es importante”, requirió.