Necesario seguir fortaleciendo derechos y garantías a favor de los trabajadores de Tlaxcala: Morales

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el diputado de Morena, Vicente Morales Pérez hizo un llamado a sus compañeros legisladores para continuar fortaleciendo los derechos laborales, proteger a los sindicatos libres y democráticos, y consolidar un país donde trabajar “no sea sinónimo de pobreza, sino de dignidad”.

“El 1 de mayo no es una fecha cualquiera”, dijo Morales Pérez desde tribuna este martes, al asegurar que es “la memoria viva de quienes, en cada jornada, construyen el México de abajo; ese México que no aparece en los anuncios publicitarios, pero que sostiene a la nación con su esfuerzo cotidiano”.

El legislador se dijo “hijo del pueblo trabajador”, evocando su experiencia como obrero y líder sindical.

“Yo, que fui obrero; que fui líder sindical, gracias a la oportunidad que me dio una beca en el Centro Sindical de Estudios Superiores de Morelos; que sé lo que pesa un overol sudado y lo que cuesta un sueño de superación… Desde esta tribuna les digo: no los olvido, no los olvidaré jamás”.

No obstante, Morales Pérez celebró los avances que ha traído consigo la Cuarta Transformación, como el aumento real del salario mínimo por encima del 110 por ciento en los últimos años, la incorporación de sectores históricamente excluidos a la seguridad social, y la reforma laboral que garantiza elecciones libres y democráticas en los sindicatos.

Reconoció el liderazgo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la continuidad del proyecto con la presidenta, Claudia Sheinbaum, cuya visión “consolida un Estado de bienestar que pone al ser humano en el centro, pues “no hay transformación sin justicia laboral”, recalcó.

Por ello, Morales Pérez hizo un llamado directo a sus compañeros diputados, ya que “nuestro compromiso como legisladores es claro: seguir elevando el salario mínimo, proteger los derechos los trabajadores, consolidar la seguridad social universal y garantizar que el empleo no sea más un camino a la precariedad, sino a la plenitud humana”.

Además, los llamó a no olvidar que las conquistas laborales son resultado del sacrificio de generaciones. “Que este 1 de mayo nos recuerde que el futuro digno de México se construye con el sudor, la mente y el corazón de su gente trabajadora”.

“Hoy, desde este Congreso del estado de Tlaxcala, honramos la memoria de quienes lucharon ayer, pero también honramos el coraje de quienes hoy siguen construyendo patria con sus manos callosas y su frente en alto. Hoy, no olvidamos que el trabajador no pide caridad, pide justicia. Que no reclama favores, exige derechos. Que no suplica privilegios, demanda condiciones dignas para vivir con paz y con decoro”, acotó.