Necesario sancionar la violencia digital sexual porque cada día va en aumento: Ciber Pink

La violencia digital sexual en Tlaxcala va en aumento, ya que desafortunadamente, ocho de cada 10 mujeres de entre 13 y 25 años, han recibido ese tipo de agresiones como es la recepción de contenido pornográficos, reconoció que fundadora del colectivo Ciber Pink, Diana Morales Tapia.

- Anuncio -

“En el tema de violencia digital sexual en el año pasado ocho de cada 10 mujeres jóvenes en su mayoría habían recibido contenido sexual sin su consentimiento, es decir, acoso sexual digital, audios, fotos o videos, quiero decirte que los talleres que pusimos en marcha, han tenido un alcance muy amplio aun cuando iniciamos en pandemia porque muchas niñas y niños y adolescentes no entendían bien la diferenciación”, detalló la activista.

Abundó que la violencia digital sexual puede afectar a todas las personas que hagan uso de las redes digitales; sin embargo, los grupos más vulnerables son las mujeres de entre 13 a 19 años, quienes en su mayoría no se atreven a denunciar.

“Son mínimas las denuncias porque si bien las leyes están, pero no hay un trabajo previo, por eso en esta iniciativa en Ciber Pink, es llevar todo este tema de educación para la prevención, para que aprendan, para que conozcan y pues ellas deciden si denunciar o no denunciar y es respetable porque nadie puede mencionar los efectos que puede tener una agresión digital”, apuntó.

- Advertisement -

Morales Tapia explicó que en la mayoría de los casos las victimas “prefieren que se baje de inmediato el contenido y evitan presentar una denuncia. Ellas buscan esa opción o simplemente lo ignoran y prefieren recibir contención emocional”.

Reiteró que las mujeres son las que más sufre de violencia digital sexual y la edad promedio es de 13 y 19 años, por ello han puesto en marcha una campaña de concientización en las escuelas para prevenir este tipo de delitos.

“Aproximadamente el 60 por ciento de las escuelas a las que hemos ido ya pueden entender qué es violencia digital, cuáles son las los tipos, cómo funciona y que incluso ya han podido prevenirla internamente entre ellos y ellas como estudiantes, lo cual importante. Más del 70 por ciento de las mujeres con las que trabajamos no se reconoce a sí misma como usuaria experta de redes sociales. Solo usamos redes sociales porque vemos memes y TikTok, pero como no indagamos más allá”.

- Advertisement -

Ante esta realidad, se pronunció porque el pleno del Poder Legislativo avale la iniciativa que impulsa la diputada local panista, Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, para reformar el artículo 295 Bis del Código Penal local, que busca sancionar la producción y difusión de contenido íntimo sexual, generado o manipulado con Inteligencia Artificial (IA), pues “ello responde a un fenómeno creciente de violencia digital que vulnera la intimidad, la dignidad y la seguridad de las mujeres”.