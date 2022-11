Necesario revisar permisos de extracción de agua por parte de industrias en zona oriente: Barrales

Es necesario revisar el impacto ambiental de empresas que operan alrededor de la región oriente del estado porque extraen cantidades grandes de agua, pues “vienen como si fuera tierra de conquista“, requirió Perfecto Barrales Domínguez, presidente estatal del Sistema Producto Amaranto.

Señaló que además de los problemas de sequía en esta área, los municipios de Huamantla, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla registran cantidades menores de disponibilidad del vital líquido, lo cual se atribuye a las industrias instaladas en la zona y en las localidades poblanas colindantes, “aunque hay otras teorías”, pero esta es una de las principales.

Refirió que entre esas empresas se encuentra la alemana Audi, ubicada en San José Chiapa, estado de Puebla, en los limítrofes con el municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, sobre la cual hay diversos señalamientos por supuestas afectaciones al entorno.

Resaltó que en Cuapiaxtla se construye la planta de la firma automotriz Mercedes Benz que abarca parte “de la zona de riego a la que yo pertenezco”, específicamente donde se localiza el pozo número tres, sin embargo, a la población usuaria no se le brindó información sobre el impacto ambiental o si hay estudios al respecto.

“Vienen como si fuera tierra de conquista, tiran árboles, destrozan caminos y avanzan en la construcción, eso preocupa porque las autoridades no explican con precisión el proyecto ni sus repercusiones en el medio ambiente”, indicó.

La empresa ocupa alrededor de 15 hectáreas, pero -cuestionó- desde un principio no se especificó la manera en que se realizó el trámite para que haga uso del agua de ese pozo; no estoy contra esta planta, sino en la falta de información sobre el proyecto, de lo contrario la población no conoce el número de empleos que se generarán, si los habitantes de Cuapiaxtla serán beneficiados, si pagará impuestos al municipio y sobre todo el impacto al entorno.

Anotó que en su momento planteó que debido al funcionamiento de la Universidad del Bienestar Benito Juárez en Cuapiaxtla, es viable que se desarrollen proyectos de agroindustria ante la vocación de esta región, sin embargo, “en lugar de eso ahora se instala una transnacional”.

Barrales Domínguez aseveró que es importante dar seguimiento a este tipo de casos y acudir tanto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al gobierno estatal “porque en la cuenca Oriental-Libres, a la que pertenece tlaxcala, se extrae mucha agua y se está contaminando, según estudios”.

Añadió que en el año 1987 solicitó a la Conagua un permiso para un pozo y que la respuesta de la institución fue “que la zona ya estaba vedada y no había autorización para eso, pero llegó la fábrica Isi y le autorizaron dos, todo eso se tiene que revisar”, por la contaminación que las industrias generan las y la extracción del principal recurso natural que les es permitida.