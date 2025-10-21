Martes, octubre 21, 2025
NoticiasPolítica

Necesario impulsar más políticas públicas para la atención temprana e integral del cáncer de mama: Ruiz

Necesario impulsar más políticas públicas para la atención temprana e integral del cáncer de mama: Ruiz
Juan Luis Cruz Pérez

La diputada local de la fracción parlamentaria de Morena, Lorena Ruiz García refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas con perspectiva de género, centradas en la prevención, atención temprana y acompañamiento integral de las mujeres.

- Anuncio -

Durante la conferencia titulada el empoderamiento después del cáncer de mama como éxito de vida, la legisladora de Morena destacó la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, porque  “no debe ser un tabú, sino una oportunidad para cuidar, educar y protegernos mutuamente”.

Te recomendamos: Con “Caminata Rosa”, Tlaxcala refrenda compromiso con la salud integral de las mujeres

Ante decenas de mujeres que acudieron a ese acto realizado en el Patio Vitral del Poder Legislativo, sostuvo: “a las mujeres sobrevivientes que hoy nos acompañan, quiero decirles con el corazón, su fortaleza es un ejemplo de vida. Ustedes son testimonio de que se puede renacer y seguir adelante. A las familias que han perdido a alguien en esta lucha, su amor y su memoria nos inspiran a seguir trabajando sin descanso. Y a las autoridades, instituciones y colectivos presentes, gracias por creer que la salud y la vida de las mujeres deben ser siempre una prioridad”.

- Advertisement -

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama, la legisladora se pronunció por seguir construyendo un Tlaxcala solidario, sensible y comprometido con la salud de sus mujeres.

“Porque luchar contra el cáncer de mama no es solo una causa médica, es una causa humana, social y profundamente femenina. Nos reunimos en este espacio en una fecha que nos recuerda que cada acción, cada palabra y cada gesto pueden salvar vidas”.

Abundó que en esta ocasión el Poder Legislativo “se viste de rosa no solo como un color, sino como un símbolo de amor, de lucha y de sororidad. Rosa es el color del valor de las mujeres que enfrentan esta enfermedad con la cabeza en alto; rosa es también la esperanza de quienes día a día acompañan, cuidan y no se rinden”.

También puedes leer: Tlaxcala tendrá primer hospital para atención integral del cáncer en la mujer: Sesa; realizan Caminata Rosa

- Advertisement -

De paso, agradeció el compromiso de la Fundación Esme Rosas, por su trabajo en la prevención, detección oportuna y acompañamiento emocional de mujeres tlaxcaltecas, toda vez que el cáncer de mama no distingue edad, condición ni lugar, pero se puede hacer la diferencia cuando se unen esfuerzos desde la sociedad, la medicina y las instituciones.

Durante el evento, Lorena García Limón, una sobreviviente del cáncer de mama habló sobre los desafíos físicos y cambios profundos en su vida a causa de esta enfermedad, enfatizando que solo en unidad y con la determinación personal se puede hacer frente a esa terrible enfermedad.

Temas

Más noticias

Nacional

Solicita IET ampliación de un mdp a su presupuesto

Juan Luis Cruz Pérez -
Ante la falta de liquidez y porque ha sido obligado a pagar un laudo laboral, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) solicitó al Congreso...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:57

Propone Bocardo reformar la Ley del TET para evitar nepotismo y vínculos partidistas

Juan Luis Cruz Pérez -
La diputada independiente Soraya Noemí Bocardo Phillips presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) con el objetivo de impedir...

Tlaxcala tendrá primer hospital para atención integral del cáncer en la mujer: Sesa; realizan Caminata Rosa

Dania Corona Muñoz -
El estado tendrá un hospital con atención integral del cáncer en la mujer y el primer centro de radioterapia integral para Tlaxcala, la zona...

Urge replantear las acciones y estrategias del Parque Nacional Xicoténcatl

Juan Luis Cruz Pérez -
Ningún acuerdo y objetivo para el cuidado y preservación del Parque Nacional Xicoténcatl, que se ubica en los municipios de Tlaxcala y Totolac, se...

Más noticias

Crece a 13.7 millones la cifra de migrantes ‘sin papeles’ en EU

La Jornada -
Washington Y Nueva York., La población de migrantes indocumentados en Estados Unidos se incrementó en los recientes cinco años a aproximadamente 13.7 millones de...

Implementa IMSS nuevo esquema de consultas en horario nocturno

La Jornada -
Ciudad de México. Para ampliar la atención en salud a su derechohabiencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en operación un nuevo...

Aseguradoras litigan con el SAT por adeudos de hace 10 años

La Jornada -
La aseguradora AXA mantiene litigios contra el fisco y el Estado mexicano por adeudos que datan desde hace una década. La empresa de origen...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025