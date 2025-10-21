Necesario impulsar más políticas públicas para la atención temprana e integral del cáncer de mama: Ruiz

La diputada local de la fracción parlamentaria de Morena, Lorena Ruiz García refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas con perspectiva de género, centradas en la prevención, atención temprana y acompañamiento integral de las mujeres.

Durante la conferencia titulada el empoderamiento después del cáncer de mama como éxito de vida, la legisladora de Morena destacó la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, porque “no debe ser un tabú, sino una oportunidad para cuidar, educar y protegernos mutuamente”.

Ante decenas de mujeres que acudieron a ese acto realizado en el Patio Vitral del Poder Legislativo, sostuvo: “a las mujeres sobrevivientes que hoy nos acompañan, quiero decirles con el corazón, su fortaleza es un ejemplo de vida. Ustedes son testimonio de que se puede renacer y seguir adelante. A las familias que han perdido a alguien en esta lucha, su amor y su memoria nos inspiran a seguir trabajando sin descanso. Y a las autoridades, instituciones y colectivos presentes, gracias por creer que la salud y la vida de las mujeres deben ser siempre una prioridad”.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama, la legisladora se pronunció por seguir construyendo un Tlaxcala solidario, sensible y comprometido con la salud de sus mujeres.

“Porque luchar contra el cáncer de mama no es solo una causa médica, es una causa humana, social y profundamente femenina. Nos reunimos en este espacio en una fecha que nos recuerda que cada acción, cada palabra y cada gesto pueden salvar vidas”.

Abundó que en esta ocasión el Poder Legislativo “se viste de rosa no solo como un color, sino como un símbolo de amor, de lucha y de sororidad. Rosa es el color del valor de las mujeres que enfrentan esta enfermedad con la cabeza en alto; rosa es también la esperanza de quienes día a día acompañan, cuidan y no se rinden”.

De paso, agradeció el compromiso de la Fundación Esme Rosas, por su trabajo en la prevención, detección oportuna y acompañamiento emocional de mujeres tlaxcaltecas, toda vez que el cáncer de mama no distingue edad, condición ni lugar, pero se puede hacer la diferencia cuando se unen esfuerzos desde la sociedad, la medicina y las instituciones.

Durante el evento, Lorena García Limón, una sobreviviente del cáncer de mama habló sobre los desafíos físicos y cambios profundos en su vida a causa de esta enfermedad, enfatizando que solo en unidad y con la determinación personal se puede hacer frente a esa terrible enfermedad.