Necesario, fortalecer la capacitación de policías municipales, asienta titular de la PGJE

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), José Antonio Aquiáhuatl Sánchez advirtió que los policías municipales desconocen los procedimientos que deben llevar a cabo en las detenciones de presuntos delincuentes, lo que provoca que éstos queden en libertad y se genere entre la población la percepción de impunidad.

Por esta razón, el funcionario consideró necesario fortalecer la capacitación de los elementos de las corporaciones policiacas de los municipios en materia del Sistema de Justicia Penal.

“Se deben fortalecer diversas áreas, algunas han avanzado como el Poder Judicial o la Procuraduría, pero en el tema de policía municipal todavía hay vacíos en el conocimiento de algunas corporaciones policiacas, lo que también se debe a los cambios que se van dando en los elementos policíaco, donde cada tres o cuatro años se hacen cambios de administración, y eso es en todo el país”.

Indicó que recientemente fue publicado el nuevo modelo policial, cuyo objetivo es homologar los procedimientos que deben llevar a cabo los elementos de seguridad pública y “desde la Procuraduría lo que hemos generado con los policías municipales es acercamiento para compartir las experiencias de buenas prácticas, para aminorar al máximo el grado de impunidad que puede haber desde las detenciones”.

No obstante, reconoció que algunos hechos delictuosos no llegan a la PGJE por una falta administrativa cometida desde las detenciones por parte de los policías, de ahí que exista la percepción de la ciudadanía sobre presuntos casos de impunidad, de ahí que es necesario que los elementos tengan los conocimientos necesarios para que sus actuaciones sean apegadas a los protocolos correspondientes.

“En eso estamos trabajando, cada quien debe cumplir su función, pero el hecho de crear una sala de juicios orales es porque nos preocupa el tema, los ministerios públicos pueden tener conocimiento jurídico o un grado académico de maestría y doctorado, pero con la práctica forense a nosotros nos llevará a tener una buena argumentación ante un juez de control y es a través de la práctica institucional con talleres y laboratorios forenses, lo cual repercutirá con las policías estatales y municipales”, sostuvo.

También lamentó el hecho de que la gente no denuncia los delitos de la que es objeto, “entonces no sólo es echar la culpa a una institución de que pueda ser lento el trámite sino que la cultura de las sociedades es no denunciar y nosotros tenemos que abonar en eso y todas las dependencias estamos obligadas a poder motivar la denuncia”.