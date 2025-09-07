Necesario, desincorporar a las descargas industriales de las redes municipales: Conagua

Uno de los principales problemas no es el de la descarga directa de aguas residuales de las empresas al río Atoyac, sino a las redes municipales que son las que llegan directamente a este afluente, por lo que es necesaria una desincorporación para incrementar la vigilancia, aseveró el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Pedro Misael Albornoz Góngora.

Expuso que junto con la Secretaría de Economía (SE) federal, este organismo ha sostenido acercamientos con empresarios para que trabajen en el mantenimiento y operación de sus respectivas plantas de tratamiento, ya que el funcionamiento de estas para sanear sus procesos debe ser continuo.

Afirmó que se ha avanzado en el acercamiento con los ayuntamientos para abordar el tema de las industrias que descargan sus desechos hacia las redes municipales.

“Hay que recordar que uno de los principales problemas no es el de la descarga directa de las empresas al río, sino a las redes municipales que son las que llegan directamente al cauce”, eso es lo que se debe atender entre todos los sectores que tienen que ver con esto, subrayó.

Resaltó que por este motivo es importante hacer esta desincorporación “para poder tener una vigilancia mayor”, aunque sostuvo que se realizan visitas de inspección a las empresas, “pero, sobre todo, se da seguimiento a las denuncias de la ciudadanía” en torno a actos que atentan contra la cuenca.

Remarcó que el saneamiento y la recuperación de este río “es un trabajo de todos en conjunto”, de ahí que requirió a la ciudadanía acercarse tanto a la Comisión Nacional del Agua como a “todas las autoridades medioambientales que estamos trabajando por esto”.

Acentuó que la población es la principal vigilante; mientras que en el caso de los municipios, anotó que los que coadyuvan con la Conagua son los de Tlaxcala capital, a través de la comunidad de Acuitlapilco; Teolocholco y San Juan Huactzinco, los cuales se han acercado a esta institución para apoyar en la denuncia y trabajar coordinadamente.

Asimismo, recalcó que el director general de este organismo, Efraín Morales López, “ha informado que vamos bien” en las acciones correspondientes a resolver el problema de contaminación del Atoyac, que se encuentra entre los tres ríos con la mayor problemática a nivel nacional, razón por la cual el gobierno de la República los incluyó en el Plan Nacional Hídrico 2024–2030.

Reiteró que en el caso de Tlaxcala se va a trabajar en los proyectos para la región norte, concretamente en el municipio de Tlaxco (donde nace el Zahuapan), con una planta de tratamiento que abarcará a las comunidades de Acopinalco del Peñón y Tecomalucan, entre otras.

“Aquí hay que considerar a todos y a los que menos tienen, porque en otro momento solo se toma en cuenta a las grandes ciudades, como Tlaxcala capital y Apizaco, ahorita estamos cubriendo todo”, expresó el director.

Recordó que las acciones de infraestructura para el rescate del Alto Atoyac ya iniciaron, al igual que las tareas de reforestación, además de que se continúa con las jornadas de limpieza y de concientización a la población y a los diversos sectores.

Y, por otro lado –añadió–, se llevan a cabo actividades culturales, entre ellas, el lanzamiento de la convocatoria para pintar los murales del agua, en coordinación con la empresa Comex, a efecto de que se realicen un total de 25 con el tema central que es el de la restauración del Atoyac.

