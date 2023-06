Necesario crear un proyecto de cogobierno con los mejores perfiles: Velasco

Manuel Velasco Coello, aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, confirmó su asistencia a la celebración del quinto aniversario del triunfo electoral del movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, “pero lo haré a ras de piso, como ciudadano”.

En entrevista al término de un acto proselitista celebrado este domingo en la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, perteneciente al municipio de Chiautempan, sostuvo que su participación en este acto del próximo sábado será respetuosa y atendiendo el llamado del mandatario de no utilizar esa concentración para promociones personales.

“El presidente ha sido claro que no quiere que se utilice esta plataforma del aniversario, vamos a ser respetuosos, si vamos a estar presentes con ciudadanas y ciudadanos que celebraremos ese día”, sostuvo.

En tanto, el senador con licencia reiteró su llamado para que con la celebración de este proceso interno se sientes las bases de un cogobierno, en donde los mejores perfiles se integren para impulsar un proyecto de desarrollo para el país.

“Quiero decirlo desde aquí, con mucha claridad, la lucha no es entre hermanos, la lucha no es entre mexicanos, por lo que yo estoy a favor de los gobiernos de coalición, de que integremos a las mejores mujeres y a los mejores hombres en un gobierno de coalición, donde las ciudadanas y los ciudadanos se puedan sentir identificados y representados, porque quien gana la elección no la gana con el 100 por ciento de los votos, existen diferentes expresiones y por eso es importante ya una vez pasadas las elecciones, generemos un gobierno de coalición y de unidad nacional”, explicó.

Sin embargo, negó que su propuesta y su participación en este proceso interno para elegir al inminente candidato presidencial sean para asegurar espacios en el gabinete y en la estructura gubernamental a los liderazgos del PVEM, porque “desde que fui gobernador (Chiapas) esa fue mi política, la de la inclusión”.

Ante pobladores de diversos municipios de la entidad y después de acudir a la zona afectada por el gusano descortezador que afecta la zona boscosa del Parque Nacional La Malinche, presentó los cuatro ejes de su propuesta de proyecto político, el cual se basa en el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales.

“Nuestra propuesta se basa en cuatro ejes, que son la conservación de los recursos naturales; concientización de nuestros recursos naturales, por medio de la educación; cuidado del agua y combate a la contaminación”, detalló.

--

Además, se pronunció por impulsar el mando único de seguridad pública, ya que “es necesaria la coordinación con 32 corporaciones policiacas unificadas, con mando único y por supuesto con las 2 mil 500 policías municipales, con una adecuada coordinación con el Ejército Mexicano y con la Marina, porque no existe ni ningún gobernador que no pida el apoyo de la Guardia Nacional”.

Más tarde realizó una gira por la zona de La Laguna de la comunidad de Acuitlapilco, en la ciudad de Tlaxcala, la cual se encuentra en sus peores momentos de sequía de los últimos años, en donde reiteró su llamado a mejorar las condiciones ambientales del país.

Es de destacar que en estos actos estuvo acompañado de la presidenta estatal del PVEM, la diputada local Maribel León Cruz, así como el coordinador de la bancada ecologista en la LXIV Legislatura local, Jaciel González Herrera y el presidente de Huamantla, su correligionario, Juan Salvador Santos Cedillo, entre otros.