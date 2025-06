Necesario aprobar las reformas a la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo

Ante la urgente necesidad de atender temas sensibles, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sandra Aguilar Vega hizo votos porque para el siguiente periodo ordinario de sesiones, el pleno del Poder Legislativo avale la iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo.

En entrevista colectiva, la legisladora confió en sumar esfuerzos y tener empatía con la gente que padece un problema de salud mental, pues es necesaria la coordinación institucional para mejorar la atención, de manera puntual, en el rubro de la prevención y en los infantes.

“Primero quiero decirte que nosotros aquí en el estado siempre hemos trabajado en una ruta de seguir apoyando las necesidades de la sociedad. Y prueba de esto es que su servidora, desde que inició la legislatura, hemos estado en un tema muy sensible que es la salud mental y no todo es en el tema económico, a veces es una voluntad en la que tenemos todos que sumar esfuerzos y tener la sensibilidad y la empatía con la gente que nos necesita”.

En este contexto, mencionó que “hoy nos rebasa el tema de adicciones, nos rebasa el tema de intentos de suicidio e incluso algunos ya culminados. Entonces, ese es un tema social. La pobreza también es eso, no solo es lo económico. Entonces, eso es lo que su servidora puede decir como legisladora priista, que hemos estado trabajando para los temas sensibles que es ese tema para mí en especial”.

Sin embargo, la diputada priista rechazó que la iniciativa que presentó a inicios de este 2025 se encuentre “parada” en comisiones, pues argumentó que se está siguiendo el proceso legislativo.

“No está atorada en ningún lado, simplemente estamos pasando el proceso porque es lo tiene que pasar como una iniciativa normal y estoy consciente de que vamos a contar con todo el respaldo de los compañeros para un tema tan sensible. Su servidora lo que hace es el trabajo en equipo. Nosotros hacemos equipo dentro del Congreso del estado, más allá de un consenso”.

Sin dar a conocer el número de iniciativas que ha presentado, Aguilar Vega reiteró que su prioridad es sacar adelante la iniciativa de reforma a la Ley de Salud Mental y del Comportamiento Adictivo.

“Es una prioridad no solo como Congreso, sino hablo como sociedad también, que es un tema sensible, es un tema necesario, pero además que se le tiene que dar seguimiento. Incluso, no solo las autoridades, tiene que ser la sociedad en conjunto la que tenemos que caminar para este tema tan importante y que nos aqueja”, acotó.