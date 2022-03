Necesaria una reforma estructura en materia de fiscalización para acabar con la corrupción

Tras referir que en anteriores legislaturas se aprobaron reformas legales y hasta constitucionales a modo e intereses particulares, el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local, Rubén Terán Águila afirmó que alistan una reforma estructural al proceso de fiscalización en Tlaxcala, a fin de superar antinomias que han fomentado la corrupción y la indebida revisión de gasto público.

Incluso, aseguró que las cuentas públicas correspondientes al año 2021, que contemplan tanto el gasto de las ex autoridades como el realizado por las actuales, será dictaminado en tiempo y forma, con lo cual, reiteró su negativa de que los integrantes de la LXIV Legislatura hayan violentado las disposiciones constitucionales.

Ello a pesar de que, de acuerdo con el artículo 54, fracción XII, inciso b, los diputados debieron dictaminar las cuentas del periodo enero-septiembre del año 2021, a más tardar el pasado 15 de diciembre.

La disposición constitucional establece que el facultad del Congreso local dictaminar anualmente las cuentas públicas de los poderes, municipios, organismos autónomos y demás entes públicos fiscalizables, basándose en el informe que remita el Órgano de Fiscalización Superior…En el año de elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo, la fecha límite para la dictaminación del periodo enero-septiembre de ese año será el 15 de diciembre, mientras que el trimestre restante octubre-diciembre se sujetará al periodo ordinario de presentación y dictaminación.

En entrevista colectiva, el legislador de Morena reiteró que el Congreso del estado no incurrió en ninguna omisión al no dictaminar las cuentas públicas de las ex autoridades, que dejaron el cargo el 30 de agosto pasado, pues refirió que, en caso de hacerlo en los plazos y formas establecidos, atentarían contra disposiciones federales.

“Nuestra Constitución establece una cosa y nuestra Ley Orgánica otra, además, existen principios de fiscalización generales que rigen este proceso nacional y estatal; uno de éstos es la posterioridad, es decir, se fiscaliza después del periodo y otro es la anualidad. Qué hizo en este Congreso, pues que en algún momento se aprobó una reforma en donde divide la fiscalización por trimestres y con eso rompemos con la fiscalización anual”.

Abundó: “Si nosotros acatamos lo que dice la Constitución local nos estamos equivocando, porque la Federación establece otra cosa y no puede una ver una norma local que esté por encima de nuestra Constitución federal. No quisimos equivocarnos nuevamente, de ahí que no existe como tal una omisión por parte del Poder Legislativo estamos respetando lo que establece la disposición a nivel federal y el hecho de que fuera dictaminado en ese momento las cuentas públicas no implican que puedan evadir el proceso; hay jurisprudencia en la Corte (Suprema Corte de Justicia de la Nación)”.

Por ello, reiteró en la necesidad de impulsar una reforma estructural en materia fiscalización, que implica la adecuación de la Constitución local, la Ley de Fiscalización, el Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus Municipios, entre otras disposiciones.

“Tenemos que hacer una reforma integral, en donde se superen todas estas omisiones, eso le interesa al Poder Ejecutivo y al Legislativo y además no aplicaría para las actuales autoridades, tendría que ser por los siguientes. Ustedes saben que hay un principio general del derecho que en perjuicio de una persona no puede ser retroactiva la ley, si nosotros aprobamos una reforma, contrario a ello, no podría aplicarse para el pasado, tiene que ser para el futuro”.