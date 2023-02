Nearshoring o el cinismo de las industrias en México

De hace algún tiempo para acá se ha manejado el concepto y la práctica del Nearshoring como la solución al comercio exterior de los países, México incluido, por supuesto. Y este asunto se trata, entre otros detalles, de reducir los costos de una empresa buscando acercar los centros de producción de sus cadenas de suministros de manera que no tengan que recorrer largas distancias y estén ubicados en zonas horarias semejantes para facilitar los contactos y los trámites entre ellos. Propagandistas de esta nueva forma de organización empresarial, como Thompson Reuters, afirman que México, teniendo como vecino a los Estados Unidos –que es el país que más importaciones realiza en el mundo–, “ha ido ganando terreno poco a poco, y hoy nos encontramos con un escenario totalmente favorable para que más empresas en Estados Unidos adopten el nearshoring y se concentren en nuestro país.”

Y afirman que para esto se pueden aprovechar factores como la proximidad de los dos países, el tratado de libre comercio que ya tenemos con ellos y con Canadá, las dificultades crecientes entre los Estados Unidos y China, y que tenemos (según ellos) cadenas de suministro rápidas y seguras. Pero hay otros dos factores que retomaremos un poco más adelante y que afectan directamente a nuestro estado de Tlaxcala y la Cuenca Atoyac–Zahuapan: los bajos costos laborales de nuestro país y el buen desempeño de la industria, sobre todo en el sector automotriz.

Pero no sólo los Estados Unidos tendrían interés en volcar sus cadenas de suministro para México y quizá otros países latinoamericanos, también algunos países de Europa, que ya no aguantan su propia devastación ambiental y las presiones de la guerra entre Rusia y Ucrania estarían enfocando todavía más sus intereses sobre nuestro territorio. De acuerdo con la agencia de noticias alemana Deutsche Welle, hay un “renovado interés de las empresas en invertir en México, especialmente en el sector automotriz.”, en particular el de empresas alemanas que podrían establecer “nuevas instalaciones de producción en México o ampliar las plantas de fabricación existentes.”, y hasta empresas que no tenían presencia en el país.

Pero desde estas posibilidades se explicitan también cuatro situaciones que, para el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, son debilidades para que las empresas alemanas fortalezcan su opción por el nearshoring en México, a saber: “el alto costo de los terrenos, la inseguridad ligada a la debilidad del Estado de derecho… la incertidumbre sobre el suministro de energía eléctrica, ya que el gobierno actual ha frenado las inversiones en energías limpias… la alta informalidad laboral en México.” Y desde ahí se afirma que el gobierno federal tiene que reaccionar con rapidez porque el nearshoring tiene una ventana de oportunidad de cinco años y es el tiempo que se tiene “para colocar un marco normativo atractivo” para que las empresas no se vayan a otros países que tengan marcos legales confiables para ellos.

Y aquí es donde se destaca nuevamente el interés y el cinismo con el que se pueden presentar las empresas cuando ven la oportunidad de hacer crecer sus negocios y sobre todo sus ganancias. ¿Cómo es posible que apelen al “alto costo de los terrenos” cuando las autoridades capturadas por el poder de facto de las mismas empresas han construido un marco legal que desprotege totalmente a los propietarios –sociales y hasta privados– de manera que se les pueda despojar de sus territorios en aras de beneficiar la instalación de prácticamente cualquier tipo de industria? ¿Cómo se atreven a apelar a la informalidad laboral cuando, por años y de la misma manera, construyeron una normatividad y muchos pactos por los que destruyeron todas las posibilidades de que una persona trabajadora pudiera costear al menos la canasta básica con su sueldo? ¿Cómo se atreven a considerar en este mismo plano que una ventaja competitiva es el bajo costo laboral que –todavía– tenemos en el país? ¿Cómo se atreven a considerar también como ventaja competitiva, en particular pensando en Tlaxcala y nuestra cuenca, el buen desempeño de la industria en el sector automotriz, cuando es esta y su cadena de suministro una de las que más ha incidido en la devastación socioambiental que sufrimos en nuestro territorio, sobre todo en lo que a enfermedades crónicas no transmisibles se refiere?

- Anuncio -

Así pues, nuevamente, las industrias transnacionales y nacionales ven ahora, aprovechando la desgracia en Europa y la debilidad de nuestros gobiernos, una nueva oportunidad para mejorar sus negocios e incrementar sus ganancias, aunque esto siga siendo, como antes, a costa de lo que sea, hasta de la vida de la población de los territorios donde se asientan.

*Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.